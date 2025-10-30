Cangas del Narcea anima a “reciclar el armario”: cómo y dónde se puede donar la ropa durante el mes de noviembre

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea, a través de la concejalía de Servicios Sociales, invita a los vecinos a revisar su armario y participar en la campaña municipal de recogida de ropa “Recicla tu armario”, que se llevará a cabo durante todo el mes de noviembre, estableciendo como punto de entrega de los donativos los propios portales de la villa.

“El año pasado fue todo un éxito que esperamos repetir. Logramos concienciar sobre la importancia de dar una nueva oportunidad a la ropa que ya no nos ponemos por moda o por talla. Además de tener un fin solidario, con este gesto contribuimos a cuidar del medioambiente”, destacó la edil de Servicios Sociales, Alba García, quien animó a todos los vecinos a sumarse a esta nueva edición del programa.

En 2024, la iniciativa logró reunir más de 500 cajas de ropa recogidas en los 250 portales en los que se realizó la recogida, además de lo que llegó directamente a los bajos del Ayuntamiento, situados en la calle Pelayo, 1.

El funcionamiento de la campaña es el siguiente: durante el mes de noviembre se colocarán unas cajas de cartón en los portales de la villa para facilitar a los vecinos que realicen las donaciones de ropa, calzado, sábanas y mantas, todo ello se pide que esté en buen estado. Transcurridos cinco días, se realizará la recogida de los donativos, que serán almacenados en instalaciones municipales. Una vez finalizada la campaña, toda la ropa recogida será entregada a Cáritas de Oviedo para su procesado.

Además de los portales en los que se deposite la caja, para facilitar la participación de todos los vecinos, también se podrá entregar ropa directamente los viernes 7, 14 y 21 de noviembre, en horario de 11:00 a 13:00 horas, en los bajos municipales de la calle Pelayo, 1.

Para la recogida de la ropa, el Ayuntamiento contará con la colaboración de la asociación de pescadores “Fuentes del Narcea” y la agrupación local de Protección Civil de Cangas del Narcea, igual que el año pasado había contado con la colaboración de la Sociedad de Cazadores.

“Estamos muy agradecidos con los pescadores y los voluntarios de Protección Civil por su entrega que, como el año pasado sucedió con la sociedad de cazadores, pone de manifiesto el fuerte compromiso de estos colectivos con la sociedad”, concluyó la edil de Servicios Sociales.