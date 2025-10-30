El casco antiguo de Cangas del Narcea se renueva: arranca la cuarta fase del plan de embellecimiento

Una pala excavadora ya ha comenzado a levantar la plaza de acceso al Prao del Molín a través del Puente Romano, iniciando así la cuarta fase de la obra de embellecimiento del casco histórico de la villa de Cangas del Narcea incluida en el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística del Principado de Asturias.

Los trabajos se iniciaron el lunes por parte de la empresa Esvedra Obras y Reformas, SLU, a la que le adjudicó la obra por 279.454,62 euros. Se trata de una actuación que da continuidad a la obra realizada a finales del año pasado y principios de este en la calle La Fuente, de este modo se desarrollará desde la zona conocida popularmente como la “Plaza Ñam” y se alargará hasta la Veguetina.

La actuación tiene una parte que busca remodelar esa zona del casco antiguo dándole cohesión a través de un pavimento uniforme, que se caracteriza por conservar el empedrado en la zona interior de la calle. Además, en el entorno del Puente Romano se realizará una integración con el Prao del Molín, para suavizar la transición entre ambos espacios. Aparte se modificará por completo la plaza dándole más amplitud y haciéndola más accesible, eliminando los escolanes y las zonas a diferentes alturas. Pero además del embellecimiento, la intervención también incluye la actualización de la red de abastecimiento de agua, del saneamiento y del cableado.

Un punto destacado de la villa

El alcalde, José Luis Fontaniella, destaca la importancia de la obra pensada para recuperar y revitalizar espacios públicos importantes para el municipio y mejorar los servicios de alumbrado y alcantarillado. “Son mejoras que disfrutan los visitantes y quienes residen en estas zonas”, enfatiza y recuerda que “el Plan de Sostenibilidad Turística estaba abocado a desaparecer por carecer de proyecto y de ejecución y hemos recuperado la financiación”.

La zona en la que se están desarrollando las obras es un punto destacado de la villa por llevar al visitado barrio de Ambasaguas, donde se encuentra la capilla del Carmen. Además, el entorno cobra especial relevancia en verano por ser uno de los accesos al Prao del Molín, que se convierte en época estival en la zona de baños de la villa, y es protagonista durante las fiestas del Carmen y la Magdalena, por ser el lugar del que salen la mayoría de espectáculos pirotécnicos, entre ellos, la parte mecánica de la Descarga.

Dos millones de euros en arreglos en la villa

El Alcalde hace hincapié en que durante el mandato ya se han invertido dos millones de fondos europeos y municipales en actuaciones de mejora en la villa. Recientemente se llevó a cabo la mejora de la red de abastecimiento en la calle La Esperanza y próximamente se abordará la calle Alcalde Díaz Penedela y la calle Clarín, unas obras que están incluidas en el programa de mantenimiento acordado con la empresa concesionaria del servicio del agua en el momento de prorrogar el contrato y que supondrá una inversión de 700.000 euros.

Añade, además que actualmente siguen trabajando para dar soluciones “a otras dificultades históricas” como es la de la escasez de aparcamiento en la villa. Sobre ello, el regidor confía en que pueda realizar algún anuncio con avances en próximas fechas.