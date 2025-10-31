Cangas del Narcea ya tiene tres pistas de pádel: la obra continúa para pavimentar y cerrar el perímetro

Cangas del Narcea ya tiene sus tres pistas de pádel. En el solar de la cortina ya se puede ver la instalación finalizada tanto de las pistas como de sus cerramientos individuales, aunque durante esta semana aún continuaban los trabajos en ellas ultimando detalles.

La obra se empezó a principios de octubre y ya ha sido certificada, puesto que contaba con una subvención de los fondos Leader de un 70 por ciento, que financiará 83.719 euros de los 119.599 euros que tuvo de coste el equipamiento deportivo.

No obstante, la actuación en el solar no se da todavía por finalizada. Se va a abordar una segunda fase que consiste en la mejora del entorno de las pistas con la pavimentación y cerramiento de todo el perímetro.

A partir de ahí ya se podrá poner en funcionamiento el equipamiento, aunque el Ayuntamiento aún tiene en mente una tercera fase del proyecto que consistirá en darle un techo a la instalación, una intervención que está previsto abordar en un futuro próximo.

Las pistas de pádel instaladas están homologadas para acoger competiciones de nivel nacional e internacional. Los profesionales encargados de la redacción del proyecto, Pedro Zapico y Luisa Zapico, de Zeta Técnica, eligieron a un fabricante de pistas valenciano y a su modelo Álex Arroyo, nombre del jugador profesional de pádel en España.

La obra consistió en adecuar el solar y la posterior instalación de las pistas, que llegaron a Cangas del Narcea en piezas. Unas pistas que tienen un césped texturizado, cerramiento transparente individual, iluminación y que están separadas por una distancia de dos metros entre cada una.