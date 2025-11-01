El terror también impulsa el comercio: “Hallowgreen” llena de vida y ventas las calles de Cangas del Narcea

Los personajes más terroríficos tomaron las calles de Cangas del Narcea la tarde de este viernes. Las actividades celebradas en torno a “Hallowgreen”, la propuesta de la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa) para celebrar Halloween, consiguieron ambientar el centro de la capital del concejo con gran cantidad de niños caracterizados de los personajes más aterradores, a los que se sumaron también algunos adultos.

Las actividades comenzaron con un pintacaras y reparto de chocolate caliente a las cinco de la tarde, pero al caer la noche las calles fueron a animándose más, ya que se acercaba el momento de descubrir lo que se escondía en el céntrico parque de La Reguerala, convertido en un parque temático del terror, que los comerciantes ambientaron inspirándose en la serie “Miércoles” (La familia Addams). Además, dos actores merodearon por el decorado dando algún susto que otro a las decenas de personas que se acercaron a conocerlo.

El único requisito para poder asistir al espectáculo era haber realizado compras durante los días previos en los comercios o establecimientos hosteleros asociados a Apesa que participaron en la campaña. La cola para entrar comenzó a formase media hora antes del inicio alargándose hasta parte de la calle Mayor.

Susana Álvarez reparte caramelos entre los niños en su tienda. / D. Álvarez

“Hay mucha más gente, durante toda la tarde hubo actividades para los niños y eso animó las calles”, destaca la edil de Emprendedores y Actividad Económica, Carmen Rodríguez, que explica que además los niños pasaron por las tiendas realizando el popular “truco o trato” para recibir caramelos y dulces y eso hizo que “al final, los adultos acompañantes entren y acaben comprando alguna cosa”.

Susana Álvarez, de Tornadijo, un céntrico comercio de la villa, ha notado como la celebración ha animado las ventas un poco más durante la semana. “Para elaborar los disfraces la gente vino a comprar prendas y como se animan a salir también se vendieron complementos”, cuenta la comerciante, que puntualiza que “no es una exageración, pero respecto a antes de empezar a celebrar ‘Hallowgreen’ se nota más movimiento, todo es una cadena, si se organizan cosas al final repercute”.

Alfonso Martínez es uno de los clientes que hizo cola para entrar al parque, una iniciativa que le parece “genial” y en la que ya participó el año pasado. “Está muy bien decorado y se llena de gente, hay que hacer algo por los negocios”, asegura.

El pasacalles de "Los espíritus de Don Juan Tenorio" en el centro de Cangas del Narcea. / D. Álvarez

Antes de la apertura del parque temático, miembros de la asociación cultural de mayores “San Juan Bailón” realizaron el pasacalles “Los espíritus de Don Juan Tenorio”, recordando la tradición que durante años se vivió en España cada 31 de octubre cuando se televisaba la representación del “Don Juan Tenorio”, del dramaturgo José Zorrilla.

“Ahora que todo es Halloween queremos reivindicar la figura de Juan Tenorio y la tradición que había en España”, expone Luis Miguel Gómez, miembro de la asociación.