Cuenta atrás para el Rally de Cangas: "Va a ser la edición más cómoda para el público y, también, la más canguesa"

"Va a ser el rally más cangués y más concentrado de la historia, porque con sólo 156,45 kilómetros de recorrido total, vamos a disfrutar de ocho tramos y 108,85 kilómetros cronometrados, con dos salidas y una llegada en el mismo pueblo, con las verificaciones y los reagrupamientos en la Plaza del Ayuntamiento". Así resume el director de carrera del "Rally de Cangas-Contratas Souto", Marcos Verano, la trigésimo sexta edición de esta prueba organizada por la escudería Cangas del Narcea Motor y que llega cargada de novedades. Las inscripciones se abren el próximo miércoles, 5 de noviembre, a las 20 horas y las perspectivas son muy buenas.

"Normalmente se cubren todas las plazas en dos o tres días y ya nos están llamando", señala Verano sobre la expectación que genera esta prueba deportiva que se celebrará el próximo 6 de diciembre. La principal novedad será que es un rally cien por cien cangués, ya que en esta edición no habrá tramos en el vecino concejo de Allande. "Si aparcas en el centro de Cangas, en un kilómetro a la redonda vas a tener todos los tramos. Estará muy concentrado y muy cómodo para el espectador y los equipos", señala Verano.

Centrados en la carrera

De cara al competidor, la principal ventaja es que se aprovecha al máximo el recorrido. No en vano, de 150 kilómetros, 108 son cronometrados, algo que no es habitual. "Los corredores pueden preocuparse más de correr en los tramos que de recorrer carreteras en largos enlaces", señala Verano, satisfecho con la buena acogida que están teniendo los ocho tramos cronometrados de este año. Es consciente de que para la hostelería canguesa es un itinerario beneficioso, porque concentra a la gente en la villa.

Otro dato importante para el corredor es que será un rally muy concentrado e intenso. "A las 9 de la mañana saldrá el primero coche y a las cinco de la tarde debería terminar. Así les queda tiempo para disfrutar de Cangas", señala Verano.

El equipo del Rally de Cangas lleva entre tres y cuatro meses diseñando el recorrido y atando cabos para esta cita, muy esperada en Cangas y también en el mundo del motor, pues supone el cierre de la temporada de rally en Asturias. La cita cuenta con un presupuesto total de algo más de 80.000 euros. El dinero se saca de las inscripciones y del apoyo de los patrocinadores, entre ellos, el Ayuntamiento de Cangas que aporta "una buena subvención" para realizar este evento.

El boom de Cachón

Verano constata que en Cangas del Narcea hay mucha afición al automovilismo, ahora en auge gracias al tirón del piloto cangués Alejandro Cachón. "En Cangas siempre hubo afición, ya en los setenta del siglo pasado se hacían carreras de coches, pero ahora hay un boom con Alejandro Cachón, que es un orgullo para los cangueses", resume Verano.

El año pasado, Cachón pudo participar en el rally cangués que ya ganó en alguna edición. De momento, la organización no sabe si en esta edición Cachón tomará parte en la esperada cita. "Es un enamorado de Cangas, muy cangués, el año pasado le dejaron venir, pero este año no sabemos si podrá", precisa. En cualquier caso ya queda menos para una cita en la que el año pasado se impusieron Alberto Ordóñez y Pablo Sánchez.