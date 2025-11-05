El Narcea consigue una “gran victoria” en casa frente al Navia

El Narcea celebra “una gran victoria” frente al Navia este pasado fin de semana. El equipo cangués marcó los dos únicos goles del encuentro lo que le permite seguir sumando puntos y “creciendo en confianza”, reconoce su entrenador Andrés Linde.

“Fue una victoria muy necesaria y muy justa”, asegura Linde, que señala que el equipo “jugaba con la presión de intentar ganar para el público”, tras dos derrotas previas en casa.

En la primera parte, el Narcea salió con un juego “muy bueno” y lograron adelantarse en el marcador con un gol de Marino Menéndez en el minuto 30. “Pudimos aumentar la distancia en el marcador, pero las actuaciones del portero lo evitaron”, cuenta el entrenador.

Sin embargo, en el segundo tiempo “el equipo salió muy bien, pero entre el minuto 15 y 30 se sufrió bastante, el Navia nos apretó bastante sin llegar a crear ocasiones claras”, detalla Linde. Fue en el minuto 89 cuando llegó el segundo gol del Narcea con Adrián Lozano.

“Fue un buen partido, contamos con 14 puntos, así que seguimos sumando y creciendo en confianza”, concluye Linde.