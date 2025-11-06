Cangas del Narcea tira del deporte para promocionarse: estas son las dos citas que reunirán a centenares de amantes de la montaña en los próximos fines de semana

Más de un centenar de personas llegadas de diferentes puntos de España se subirán este sábado a sus bicicletas en Cangas del Narcea para enfrentarse al “Desafío El Acebo”, una prueba cicloturista organizada por el club deportivo “Cangasport” que busca promocionar el concejo y el Suroccidente, ya que en ediciones anteriores se disputaba por otros municipios limítrofes.

En esta cuarta edición se queda dentro del concejo cangués, estrenando así recorrido que llevará a los ciclistas hasta La Chabola de Vallao, luego a Bruelles y por último se enfrentarán a la subida a El Acebo, recorriendo en total 107,2 kilómetros.

“Cambiamos el recorrido para no subir a cuotas tan altas para evitar el frío”, señala Daniel Cuervo, al frente de la organización. No obstante, lo que no varía es que la ruta parte del centro de Cangas del Narcea y que su llegada está en el emblemático alto de El Acebo, llegada habitual de etapas de la Vuelta a Asturias y que en 2019 fue un final de etapa de la Vuelta a España.

El “desafío”, que arrancará a las 9.30 horas, finalizará con una comida de hermandad para todos los participantes en Cangas del Narcea durante la que se entregarán diversos regalos para reconocer al participante que haya llegado de más lejos, al más joven y al más veterano o al club con más participantes, porque se trata de una prueba no competitiva en la que no habrá clasificación.

“Al final lo que se busca con la organización de la carrera es que la gente descubra Cangas del Narcea y el Suroccidente, porque cuanta más gente lo vea, más se va a hablar del pueblo”, asegura y reconoce que lo que le mueve a organizar eventos deportivos como este es ver “el pueblo vivo”, consciente que a nivel deportivo todavía se le podría sacar más partido.

Trail Tierras Pésicas

“Desafío El Acebo” no es la única propuesta deportiva para noviembre del club “Cangasport” para Cangas del Narcea. La siguiente cita será el próximo fin de semana, 15 y 16 de noviembre, cuando reunirá a cerca de 600 corredores de montaña para disputar las diferentes pruebas del “Trail Tierras Pésicas”.

Las inscripciones todavía están abiertas y ya se superan las 500 personas inscritas para participar en alguna de las cinco modalidades de la prueba que se plantean.

Los encargados de dar el pistoletazo de salida al Trail son los más pequeños con las carreras infantiles, el sábado a partir de las 16.30 horas. Este mismo día se estrenará una carrera a la luz de la luna “La nocturna de Asturtoner”, que comenzará a las 19.30 horas y se desarrollará por 7,2 kilómetros, próximos a la capital del concejo.

Participantes en el Trail Tierras Pésicas de una edición anterior. / RUBEN FUEYO

El domingo comenzará el día con la salida del Trail, a las 9.00 horas, desde la plaza ante el ayuntamiento, donde también está establecida la meta. Los 250 corredores que como máximo tendrá esta prueba recorrerán 23,450 kilómetros por los valles colindantes a la capital llegando a El Acebo. “A pesar del efecto de los incendios no hemos modificado el recorrido, lo mantenemos por Villarín de Limés y Fonceca, unas de las zonas afectadas, para que se vean las consecuencias y lo que conlleva”, destaca Cuervo.

A las 11.00 es el turno de salir a correr de los participantes del Speed Trail, que puede albergar a 350 corredores que recorrerán 10,17 kilómetros que les llevará por el Paseo de Vino hasta Moral y de regreso a la capital canguesa.

Con un margen de cinco minutos se dará la salida a la prueba no competitiva “Andarines” que propone un recorrido de unos 10 kilómetros por los alrededores de la villa canguesa, pasando por los pueblos de Arayón, Moral y el barrio bodeguero de Santiso. El único premio que se entregará en esta prueba, que tiene el cupo en 200 corredores, será al club que aporte más participantes.

El evento deportivo finalizará con una comida postcarrera en la que los asistentes podrán descubrir platos típicos asturianos con un menú compuesto de entremeses, empanada y potaje de berzas.