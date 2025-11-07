Más de 50.000 euros para hacer reparaciones en los colegios de Cangas del Narcea

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea invirtió este año más de 50.000 euros en obras para la mejora de varios centros educativos del concejo. En concreto, se intervino en las escuelas rurales de Carballo, Llamera, Limés, la Regla de Perandones, Rengos, Bruelles y Bimeda; así como en los colegios de la villa, Alejandro Casona y Maestro Casanova. Los principales trabajos se centraron en dar solución a problemas de humedad tanto en las fachadas como en los tejados.

La mayor parte del presupuesto se destinó al colegio rural agrupado Río Cibea, ya que en la escuela de Limés se llevó la obra de mayor envergadura al intervenir en la cubierta, teniendo que reponer parte del tejado. La concejala de Educación, Tania Rodríguez, señala que se renovó el 30 por ciento del tejado tras limpiar y retirar las tejas con desperfectos que “estaban generando filtraciones y goteras en el edificio”, detalló.

En las otras dos escuelas del CRA, Carballo y Llamera, también se realizó una revisión de los tejados y en la de Llamera además se intervino en el patio cubierto, donde se picó y dieron las cargas dañadas por la humedad antes de volver a pintar.

Estas obras se llevaron gran parte del presupuesto, 47.795 euros, y fueron ejecutadas por la empresa Obras y Reformas Las Mestas. En este apartado también se sumó el repintado de algunas aulas de los colegios de la villa Alejandro Casona y Maestro Casanova, así como la escuela de La Regla de Perandones.

Además, se abordaron una serie de actuaciones en otros centros educativos del concejo, como es el caso del colegio de Bruelles, donde se actuó en la cocina para poner fin a las humedades y se renovaron también las mosquiteras. Además, se limpiaron los canalones y se arregló la puerta lateral.

En la escuela de Bimeda se priorizó la reparación del cierre perimetral del recinto escolar y se aprovechó para limpiar los canalones y adecuar las papeleras. Una actuación similar se desarrolló en el colegio de Vega de Rengos, donde se revisaron los canalones, se limpió la arqueta del agua y se repararon las puertas. Por último, en Obanca, se intervino sobre las zonas verdes y las humedades.

Tania Rodríguez explica que las obras se realizaron en verano para no interferir en el desarrollo del curso. “Hemos puesto el foco en solucionar desconchones, daños en revestimientos interiores y exteriores o pavimentos, así como manchas como consecuencia de filtraciones y goteras que se fueron detectando”, detalló la edil de Educación.