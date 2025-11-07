La historia de la emigración asturiana a América se expone en Xedré: "Combina el rigor histórico con una profunda sensibilidad humana”

La exposición fotográfica “Asturianos, indianos, emigrantes”, ideada por los profesores jubilados Tito Casado e Inés Gómez, se podrá ver desde este sábado al 14 de noviembre en Xedré, en la carpa del Funsiquín. A través de las imágenes recopiladas por los creadores de la muestra se hace un recorrido por la historia de la emigración asturiana a América durante finales del siglo XIX y principios del XX.

Así la muestra, compuesta por 80 fotografías y paneles explicativos, propone un recorrido que abarca desde las causas de la emigración hasta sus consecuencias, pasando por el viaje en barco, cómo era la adaptación al país de llegada y el regreso o no de los emigrados. Además, tiene especial relevancia que se hace hincapié en la emigración femenina, de la que apenas hay documentación.

Precisamente, el sábado a las 19.00 horas se realizará la inauguración de la muestra que estará acompañada por una charla a cargo de los autores, en la que irán profundizando en cada uno de los temas, acompañada por la proyección de las fotografías.

La actividad está enmarcada en el ciclo “Memoria y territorio” impulsado por la asociación “El Fayéu” y patrocinado por el restaurante El Funsiquín, bajo el lema “Xedré Comunidá viva”, como parte de la candidatura de Xedré a Pueblo Ejemplar de Asturias 2026.

“Desde Xedré, queremos acercar al público este trabajo que combina el rigor histórico con una profunda sensibilidad humana”, explican desde el colectivo organizador. Además, añaden que se incorporará a la exposición “materiales locales relacionados con la temática, que contribuyen a vincular esta muestra con la memoria viva de nuestro pueblo”.

Tito Casado e Inés Gómez pensaron en crear esta exposición a raíz de las diferentes presentaciones de la primera novela de Tito Casado “El cerezo del cementerio”, basada en la historia de su abuelo, emigrante a Cuba. En todas ellas fueron recogiendo historias y fotografías de emigrantes, que decidieron completar con fotos cedidas por el Muséu del Pueblu d'Asturies y la asociación canguesa “Tous pa tous” hasta componer la muestra en la que se hace un retrato social de la emigración asturiana.