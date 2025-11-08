Cangas del Narcea abre su armario solidario: los vecinos se vuelcan con la donación de ropa

La iniciativa “Recicla tu armario” de la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cangas del Narcea ya está en marcha. En los portales de la villa ya se han colocado a principios de semana las cajas para facilitar a los vecinos la entrega de las donaciones y este viernes a las 11.00 horas abrió sus puertas el local municipal donde se hace la recogida presencial, con un goteo constante de gente que se acercaba a dejar bolsas y cajas con ropa.

Hasta allí se acercaron Covadonga Díaz y José Suárez, acompañados por su hijo de dos años Martín Suárez, con una furgoneta cargada de cosas que ya se le quedaron pequeñas a su hijo, pero que aún pueden tener una segunda vida. Ropa, juguetes y hasta un carrito de bebé dejaron para su donación a Cáritas Oviedo. “Son todo cosas que al crío ya no le sirven y da pena tirarlo, así que queríamos dejarlo en algún sitio en el que pueda llegar a personas que lo necesiten y lo puedan aprovechar”, explica Covadonga Díaz, que asegura que “son cosas que se quedaron prácticamente nuevas y que las pueden usar otros niños”.

José Suárez descarga su furgoneta en el local municipal habilitado para la entrega de donaciones. / D. Álvarez

Las personas participantes en la campaña valoran que se realice esta iniciativa de crear unos puntos donde facilitar la entrega de esa ropa, calzado y complementos que ya no usan para que pueda ayudar a otras personas que puedan necesitarlo.

También en los portales de la villa, donde se han colocado cajas, se puede ver la implicación y colaboración de los vecinos y ya en muchos de ellos hay numerosas cajas y bolsas para donar. En este caso será el lunes cuando comience a realizarse la recogida por los portales, para lo que la concejalía de Servicios Sociales contará con la colaboración de la Sociedad de Pescadores “Fuentes del Narcea” y la agrupación local de Protección Civil de Cangas del Narcea.

Bolsas y cajas acumuladas en un portal de la calle Mayor para donar. / D. Álvarez

El año pasado, cuando se estrenó la campaña, se recogieron más de 500 cajas de ropa en los 250 portales de la villa donde se puso en marcha la iniciativa, que se complementó con la recogida en los bajos del Ayuntamiento situados en la calle Pelayo, 1.

Las donaciones presenciales en el bajo municipal se podrán realizar además los próximos viernes 14 y 21, de 11.00 a 13.00 horas. Una vez finalizada la campaña, todo lo recogido se entregará a Caritas de Oviedo para su procesado.