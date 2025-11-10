Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Narcea suma solo un punto en la novena jornada de liga: los de Cangas y el Triple A Gijón se quedan con un empate a cero

Ambos equipos generaron numerosas ocasiones de gol y cerraron el partido con un final “trepidante”

El Narcea un partido previo.

El Narcea un partido previo. / S. D. Narcea

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

El Narcea se desplazó este domingo a Gijón para enfrentarse al Triple A Gijón en la novena jornada de liga. Un partido que finalizó sin goles en el marcador, lo que supone sumar un solo punto.

“El primer tiempo fue dominado por el Narcea, con numerosas ocasiones, pero sin acierto”, resume el entrenador Andrés Linde.

El segundo tiempo fue el equipo local el que salió con más fuerza y generando ocasiones, pero Linde asegura que pronto el Narcea volvió a hacerse con el partido y a disponer de ocasiones, llegando a marcar un gol casi al final del partido que fue anulado. “Los últimos 10 minutos de partido fueron un poco locos de ida y vuelta”, subraya.

A pesar del empate y de sumar un solo punto, el entrenador cree que hay que tenerlo en cuenta porque, aunque ve que tuvieron posibilidades de ganar también cree que fue un partido que se pudo perder. “Ahora hay que intentar hacerlo bien en el próximo partido en casa”.

