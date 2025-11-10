Fin de semana de baloncesto en Cangas del Narcea: una victoria y dos derrotas para los equipos cangueses
El polideportivo de El Reguerón fue testigo del buen hacer de los jugadores locales, aunque al final la suerte solo acompañó al alevín que se impuso a Los Robles
El baloncesto tomó este sábado el polideportivo municipal de El Reguerón. A los equipos del club de baloncesto Cangas del Narcea les tocó ser los anfitriones de los tres encuentros que se disputaron, en los que los cangueses consiguieron una victoria.
Un buen resultado que se hizo esperar, ya que llegó con el último partido de la jornada, el que disputó el alevín frente al colegio Los Robles Peñamayor. “Fue un buen partido de nuestro equipo, que pese a los despistes mantuvo una línea regular y consiguió una trabajada victoria”, describen desde el club.
Menos suerte tuvieron el resto de equipos, que, aunque consiguieron comenzar con buen pie sus partidos, no lograron llevarse la victoria. La jornada comenzó con el infantil masculino que se enfrentó al OCB. El inicio del partido fue favorable para los jugadores locales que lograron llegar al descanso con ventaja en el marcador. La clave estaba en que “con buenas defensas el equipo conseguía correr y anotar con cierta facilidad”.
Pero a la vuelta del descanso, se da la vuelta a la tortilla y la defensa comienza a ser el punto débil del equipo. “Pasó a ser demasiado permisiva, dejando anotar una y otra vez a OCB, no conseguimos mejorar y eso no lastró en el ataque”, explica el club. Finalmente, esta situación llevó a los de Cangas sin la victoria que parecía alcanzable en el inicio del partido y se la llevó un OCB que se mostró “más regular todo el partido”.
La cancha del polideportivo despidió a los infantiles para recibir al cadete femenino que jugó con el ArtChivo. El partido también tuvo un buen comienzo para las jugadoras locales y lograron “plantar cara a un rival mejor y más experimentado”. No obstante, a medida que iban pasando los minutos el ArtChivo fue aumentando la ventaja en el marcador, haciendo imposible remontar.
