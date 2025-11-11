Un helicóptero traslada los tensores de la malla que protegerá a Genestoso (Cangas del Narcea) de desprendimientos

Las obras para colocar la malla protectora en la escarpada ladera quemada bajo la que se sitúan varias casas del pueblo cangués de Genestoso ha llegado a su fase crucial. Desde el lunes se están colocando los tensores de la barrera dinámica de contención, la que es la parte más complicada de desarrollar técnicamente y para la que se necesita un helicóptero.

La aeronave está siendo el medio de transporte de los tensores a Genestoso, puesto que la sinuosa carretera que lleva a este pueblo de montaña situado a unos 1.150 metros de altitud hacía inviable poder transportar el material en tráiler. De este modo, todo el material se ha depositado en una zona de monte anexa a la carretera que lleva al Puerto de Leitariegos (AS-213). El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, explica que el acopio se realizó en la conocida como vuelta La Corona, donde “los vecinos de Sonande y Llamera han dejado que se utilice esa parte de terreno, propiedad de su monte, para apilar el material y proceder a su montaje”.

El helicóptero sobre las casas colocando un tensor. / R. D. Á.

Una vez montadas las estructuras se llevan volando a Genestoso. El helicóptero traslada la carga suspendida en el aire con una eslinga hasta el lugar donde se está desarrollando la obra. Allí, esos tensores deben encajarse en las estructuras de hormigón previamente hechas para anclar la barrera.

Todo un espectáculo al que están asistiendo estos días los vecinos de Genestoso, pero que no les sorprende, puesto que no es la primera vez que lo viven. En otras ocasiones, como para la instalación de torres de suministro eléctrico, ya se tuvo que recurrir a helicópteros para salvar las complicaciones que suponía el traslado terrestre.

Vista de la colacación de la barrera bajo la ladera afectada por el fuego. / R. D. Á.

Cuando estén instalados todos los tensores, será el momento de extender la malla, que cubrirá unos 325 metros. Tras su tensionado y las pruebas de carga se darían por finalizados los trabajos, algo que los vecinos esperan con la intranquilidad que da el temor a que pueda darse un desprendimiento de piedras de la ladera, que está totalmente calcinada a causa del incendio que sufrió el pueblo el pasado mes de agosto. Un fuego que estuvo quemando los alrededores de la localidad durante casi dos semanas y que llegó al territorio asturiano desde la provincia de León.

Después de ver sobre el terreno las consecuencias de las llamas, la Consejería de Medio Rural puso en marcha esta actuación de emergencia dotada con 815.000 euros para garantizar la seguridad de la localidad. Las obras ya comenzaron a mediados del mes de septiembre y se iniciaron dando continuidad a la apertura de una pista por la zona baja de la ladera, que se había empezado durante los días de los incendios para intentar atajarlos, y que ahora era imprescindible para la instalación de la barrera de protección.