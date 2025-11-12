Tres cangueses se embarcan en la búsqueda de la mejor hamburguesa de España y Portugal

Encontrar la mejor hamburguesa de España y Portugal desde Cangas del Narcea es el reto que se han propuesto los hosteleros cangueses Alberto Menéndez, Jesús Rolo y su mujer Anka Roxana Chesches y el empresario también cangués Antonio Marcos. Han conseguido que 110 locales, que representan a cada Comunidad Autónoma y a Portugal, se sumen al reto de “The Golden Iberica Burger”.

La idea de crear desde Cangas del Narcea un gran concurso gastronómico surge de los hosteleros, precisamente, por haber sido ellos mismos participantes en otros existentes. “Tenemos la experiencia como participantes y queríamos crear un concurso diferente”, reconocen. La única espinita que les queda es el no poder celebrar las semifinales ni la final en Cangas del Narcea por logística.

Alcobendas, en Madrid, es el lugar elegido para celebrar ambos eventos los próximos 25 y 26 de noviembre, ya que el certamen comenzó el 16 de octubre con las catas por los locales participantes, entre ellos 17 asturianos. Unas 300 personas forman parte del jurado que se acerca a los locales a catar las propuestas, también el cliente tiene opción de voto a través de un código QR, logrando que se hayan vendido alrededor de 100.000 hamburguesas, aseguran.

Cuentan que existe un “boom mundial” por las hamburguesas. “El siete por ciento de la venta de hostelería de toda España, incluyendo hotelería, es el mundo de la hamburguesa, está de moda”, asegura Jesús Rolo, que reconoce que en su local se subieron a ese boom, lo que llevó a participar en algunos concursos con esta receta. Además, añade que, en España, Valencia está siendo un referente en Europa en número de hamburgueserías y por el nivel de las elaboraciones.

Así que aprovechar el impulso y la demanda existente por parte del público es lo que les da la fuerza para hacerse miles de kilómetros a la semana y para crear una sociedad, que ya cuenta con 10 trabajadores, y, con la que además de organizar el concurso prevén seguir generando nuevos proyectos.

Ese afán emprendedor y de innovación también lo demuestran en el diseño del propio concurso, al que han incorporado características pioneras. La más destacada es la de además de buscar una ganadora absoluta, también habrá una campeona por Comunidad Autónoma y de Portugal, lo que les ha servido de excusa para crear una gran gira de ganadores, con 18 food trucks, que se desarrollará a lo largo del año que viene, y que llevará a las principales ciudades de cada comunidad las mejores hamburguesas de España y Portugal durante 10 días.

Además, ser de Cangas del Narcea también les hace tener una especial sensibilidad hacia las personas con la enfermedad celiaca, así que en su concurso no podía faltar una categoría para buscar la mejor hamburguesa libre de gluten, que también formará parte de la “Gira Golden”.

Para ser la primera edición, estos cangueses se sienten satisfechos por haber conseguido más de un centenar de participantes en un intenso año de trabajo para sacar adelante su proyecto. Para siguientes ediciones, esperan lograr incluso triplicar la participación. “Es una idea que nació para quedarse”, coinciden.