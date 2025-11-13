Las asociaciones de mujeres celebran su unión en Cangas del Narcea: “Nos da la vida”

Las asociaciones de mujeres de Cangas del Narcea han celebrado su encuentro anual promovido por el Ayuntamiento con motivo de la clausura de los talleres itinerantes del programa Mujer Rural que se han desarrollado durante el mes de octubre, llegando a 12 localidades, la cifra más alta desde que se pusieron en marcha, según destaca la concejala de Igualdad, Alba García.

La cita, a la que también asistieron integrantes de tres asociaciones de Gijón, como concejo invitado, reunió a unas 230 mujeres que disfrutaron de una jornada de encuentro, en la que no faltó el teatro y la música en directo, además de una comida.

Uno de los actores del espectáculo teatral entre el público. / D. Álvarez

“Este encuentro es una maravilla”, subraya María Ángeles Boto, que destaca la importancia de la existencia de asociaciones de mujeres en los pueblos porque asegura que “nos da la vida”. En su caso pertenece a la agrupación de mujeres de Limés “Las chicas de la escuela”, que tienen su día de encuentro establecido los viernes por la tarde para hacer talleres o simplemente una reunión entre vecinas. “Nos viene fenomenal tener la asociación, todas colaboramos para que salgan cosas y solo con quedar, vernos y socializar ya nos aporta”, asevera.

De su misma asociación es Choni Álvarez que asegura que ahora les ha llegado “el tiempo para dedicarse a una misma, que eso nos faltó antes” y ensalza lo que supone para los pueblos contar con un colectivo que anime a la participación. “Es la forma de salir de casa y vernos, juntarnos para charlar, intercambiar opiniones y participar en talleres”, añade.

Intervención de Alba García. / D. Álvarez

Entre los talleres que disfrutan, muchos llegan a través del Ayuntamiento con programas como el de Mujer Rural, que este año llevó a la docena de localidades por las que pasó un taller de actividad física, otro de remedios naturales con plantas y un tercero de teatro.

“Introdujimos algunos cambios en los talleres pensando en el bienestar de las mujeres y en incluir actividades para que lo pasaran bien”, destaca la edil, que se comprometió a seguir fomentando los encuentros de mujeres.

Charo Blanco, presidenta de la asociación vecinal de Moreda, en Gijón, agradeció la acogida en Cangas del Narcea como concejo invitado. En este caso, fueron ellas las que se mostraron interesada en participar porque querían conocer las actividades que se desarrollan en otras asociaciones de Asturias. “Por una compañera que tiene raíces familiares en la zona conocimos que en Cangas hay muchas asociaciones y que se hace este encuentro y quisimos participar para poder conocerlas, aunque solo podamos compartir un rato por la tarde”, señala. Para poder llegar a Cangas del Narcea contaron con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón que les subvencionó el transporte.