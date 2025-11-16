Un despliegue técnico sin precedentes para filmar la Descarga en realidad virtual

Capturar la Descarga desde todos sus ángulos posibles no fue solo un desafío creativo: fue, sobre todo, un despliegue técnico sin precedentes. Así lo explica su realizador, Xurxe Margaride, quien detalla que el proyecto llevaba años gestándose, pero que fue en los dos últimos cuando realmente se plantearon transformar un espectáculo "fugaz y explosivo" en una experiencia de realidad virtual capaz de reproducirse con fidelidad.

Según Margaride, el trabajo comenzó con la filmación aérea. Durante dos años volaron drones equipados con cámaras de alta definición, preparadas para estabilizar la imagen en condiciones extremas: humo, vibraciones y cambios bruscos de luz. "Los drones ya nos daban un plano aéreo espectacular, pero sabíamos que podíamos ir más allá". Ese "más allá" suponía integrar todas estas imágenes en un entorno de realidad virtual coherente, inmersivo y realista.

Puntos de captura

Para lograrlo, ya no bastaban los drones. Margaride cuenta que decidieron multiplicar los puntos de captura y crear una red de cámaras coordinadas.

En el Prao del Molín instalaron varias cámaras fijas, sincronizadas para soportar el impacto sonoro y lumínico de la Descarga. Otras cámaras siguieron la procesión, registrando el movimiento desde tierra y añadiendo dinamismo al recorrido visual.

Uno de los retos técnicos más delicados estuvo junto a los tiradores, a orillas del río. Allí colocaron cámaras específicas para captar, a escasos metros, el instante exacto en el que el volador sale de las manos. "Queríamos que el espectador sintiese lo mismo que siente un tirador en ese momento", explica Margaride. "Pero para eso las cámaras tenían que resistir chispas, humo, presión… y seguir grabando con nitidez"

Para completar el mapa visual, el equipo añadió dos drones más, cada uno con su propia cámara, grabando simultáneamente desde ángulos distintos. Estas tomas serían esenciales para recrear la sensación de "ver la Descarga desde el cielo", algo que Margaride describe como una de las experiencias más impactantes de la versión final.

Planificación milimétrica

Coordinar todo este entramado técnico (cámaras fijas, móviles, a ras de río y drones) implicó una planificación milimétrica. "No se trataba solo de grabar", explica. "Tenía que estar todo sincronizado para que luego pudiésemos ensamblarlo en un único entorno inmersivo, donde cada plano encajase con el siguiente en luz, sonido y posición"

El realizador reconoce que muchos consideraron una locura intentar filmar la Descarga en realidad virtual. Y, sin embargo, los resultados han superado las expectativas. "Lo más bonito fue ver la reacción de la gente. Incluso los propios artesanos del fuego nos repetían que nunca habían podido ver la Descarga desde esos lugares", dice.

Detrás de unos minutos de experiencia de realidad virtual hay centenares de horas de vuelos, calibraciones, pruebas de resistencia, coordinación y edición. Un trabajo que, en palabras de su realizador, buscó siempre lo mismo: "Acercar a la gente puntos de vista que hasta ahora eran impensables".