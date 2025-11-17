El paso (divertido y cercano) del escritor Juan Ramón Lucas por Cangas del Narcea
La jornada en la famosa librería local fue "maravillosa, llena de anécdotas, cercanía y buen ambiente", según su propietaria, Inmaculada Fernández
La librería Treito de Cangas de Narcea vivió este fin de semana una jornada memorable gracias a la visita del periodista y escritor Juan Ramón Lucas, cuya presencia causó auténtica sensación entre los lectores locales.
Desde primeras horas de la tarde del sábado, el establecimiento comenzó a llenarse de vecinos y visitantes que querían compartir "un rato con el autor, charlar sobre literatura y escuchar de primera mano" las historias que acompañan a sus libros, según la propietaria del negocio, Inmaculada Fernández.
Fue Fernández quien describió la jornada como "maravillosa, llena de anécdotas, cercanía y buen ambiente". Para ella, encuentros como este son una forma de estrechar la relación entre lectores y escritores, y de convertir la librería en un punto de encuentro cultural "vivo y dinámico".
Un contacto hizo posible la visita
Desde hace dos años, la céntrica e histórica librería organiza estas actividades de manera regular, con especial atención a escritores vinculados a la comarca o al entorno cangués, seún Fernández. La visita de Lucas no solo reforzó esta hoja de ruta, sino que también demostró que "la apuesta por la cultura y la conversación sigue despertando entusiasmo en Cangas de Narcea".
"Fue posible gracias a un amigo que estuvo en Radio Nacional de España", apuntó la librera, quien asegura que es "muy complicado" que los grandes autores y las grandes editoriales se fijen en librerías de la zona rural, donde en las presentaciones acaparan menos gente que en las ciudades.
La próxima cita será el viernes 21, a las 20.00 horas, con Nativel Preciado.
