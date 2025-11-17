Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El paso (divertido y cercano) del escritor Juan Ramón Lucas por Cangas del Narcea

La jornada en la famosa librería local fue "maravillosa, llena de anécdotas, cercanía y buen ambiente", según su propietaria, Inmaculada Fernández

Juan Ramón Lucas y Tito Casado en la librería Treito de Cangas del Narcea.

Juan Ramón Lucas y Tito Casado en la librería Treito de Cangas del Narcea. / R. A. S.

Ana M. Serrano

Cangas del Narcea

La librería Treito de Cangas de Narcea vivió este fin de semana una jornada memorable gracias a la visita del periodista y escritor Juan Ramón Lucas, cuya presencia causó auténtica sensación entre los lectores locales.

Desde primeras horas de la tarde del sábado, el establecimiento comenzó a llenarse de vecinos y visitantes que querían compartir "un rato con el autor, charlar sobre literatura y escuchar de primera mano" las historias que acompañan a sus libros, según la propietaria del negocio, Inmaculada Fernández.

Fue Fernández quien describió la jornada como "maravillosa, llena de anécdotas, cercanía y buen ambiente". Para ella, encuentros como este son una forma de estrechar la relación entre lectores y escritores, y de convertir la librería en un punto de encuentro cultural "vivo y dinámico".

Un contacto hizo posible la visita

Desde hace dos años, la céntrica e histórica librería organiza estas actividades de manera regular, con especial atención a escritores vinculados a la comarca o al entorno cangués, seún Fernández. La visita de Lucas no solo reforzó esta hoja de ruta, sino que también demostró que "la apuesta por la cultura y la conversación sigue despertando entusiasmo en Cangas de Narcea".

Público durante la cita literaria.

Público durante la cita literaria. / R. A. S.

"Fue posible gracias a un amigo que estuvo en Radio Nacional de España", apuntó la librera, quien asegura que es "muy complicado" que los grandes autores y las grandes editoriales se fijen en librerías de la zona rural, donde en las presentaciones acaparan menos gente que en las ciudades. 

La próxima cita será el viernes 21, a las 20.00 horas, con Nativel Preciado. 

