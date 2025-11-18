Los expertos animan a recuperar los castaños en Cangas del Narcea: “Tiene un nivel de aprovechamiento como el de una madera tropical”

“Con los castaños tenemos un oro que no estamos aprovechando”. Así comenzó su intervención Juan Majada, director de Cetemas, en la jornada sobre el castaño organizada por la Asociación de Propietarios Forestales Juntas de Montes de Asturias (JUMA) en Cangas del Narcea. Él fue el encargado de transmitir a los asistentes la importancia del castaño para la industria de la madera.

“Tenemos una especie que tiene un nivel de aprovechamiento muy importante, casi como la madera tropical y tenemos las principales industrias de madera de castaño del mundo aquí”, subrayó. Por eso hace hincapié en que es necesario que los propietarios de castañares vean “el gran potencial” de la especie para que se trabaje. “La gestión es claramente amortizable por la revalorización que tiene la materia prima, porque la industria necesita madera de alta calidad para transformarla en productos de alto valor añadido, que tienen un potencial de exportación al extranjero importante”, argumenta Majada.

Se calcula que en Asturias hay 80.000 hectáreas de masas de castaños y su estado es “de abandono”. Por ello, el colectivo organizador, con la ingeniera Dolores Hidalgo al frente, busca dar visibilidad a la situación y al potencial de la especie que es “principalmente asturiana, ya que el 50 por ciento de la superficie nacional de castañares se encuentra en Asturias”, subraya Hidalgo.

Para recuperarlos, Hidalgo cree que es indispensable que haya una normativa que incentive estudios de clarificación de la propiedad sin cambiar la forma de las fincas y que se comiencen a gestionar las masas forestales.

La jornada también sirvió para abordar los problemas que afectan a los castaños, entre ellos, de la avispilla, de cuyos avances habló Eloy Álvarez, responsable del Centro de control de plagas y especies invasoras del SERPA, que recordó que la lucha biológica con un insecto antagonista (Torymus sinensis) es la única solución. En la actualidad, el SERPA ha dejado de hacer sueltas masivas y está haciendo una monitorización de la implantación del insecto, porque el objetivo es lograr “un equilibrio biológico”. Detalla que la avispilla “nunca va a desaparecer, pero esperamos que llegue un equilibrio en el que el daño económico y ecológico para el castaño quede por debajo”.