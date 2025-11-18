El Narcea gana confianza en casa con una nueva victoria: "El equipo está creciendo"
Los de Cangas se imponen al Podes por 2 goles a 1 en un partido “con un buen juego”
El Narcea se enfrentó en casa al Podes Club de Fútbol obteniendo “una buena victoria”. El resultado en el marcador fue de 2 a 1. Fueron los de Cangas los encargados de romper el hielo abriendo el marcador en el primer tiempo con el gol de Dani Pola, que también sería el autor del segundo.
Tras el descanso, de nuevo fue el equipo cangués el que enseguida marcó. Tras ese momento, a pesar de que los jugadores siguieron creando numerosas ocasiones ninguna se materializó. Al final del partido, el Podes logró acertar a portería marcando su único gol de la jornada.
“Fue un gran partido con un resultado de 2-1, pero la diferencia en el campo fue mayor”, asegura el entrenador cangués, Andrés Linde, que destaca “el buen juego del equipo” y que ve como “el equipo va creciendo futbolísticamente hablando y se va asentando en casa y cogiendo confianza”.
- Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
- El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
- Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
- Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
- El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
- Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
- El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
- El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas