El Narcea gana confianza en casa con una nueva victoria: "El equipo está creciendo"

El Narcea se enfrentó en casa al Podes Club de Fútbol obteniendo “una buena victoria”. El resultado en el marcador fue de 2 a 1. Fueron los de Cangas los encargados de romper el hielo abriendo el marcador en el primer tiempo con el gol de Dani Pola, que también sería el autor del segundo.

Tras el descanso, de nuevo fue el equipo cangués el que enseguida marcó. Tras ese momento, a pesar de que los jugadores siguieron creando numerosas ocasiones ninguna se materializó. Al final del partido, el Podes logró acertar a portería marcando su único gol de la jornada.

“Fue un gran partido con un resultado de 2-1, pero la diferencia en el campo fue mayor”, asegura el entrenador cangués, Andrés Linde, que destaca “el buen juego del equipo” y que ve como “el equipo va creciendo futbolísticamente hablando y se va asentando en casa y cogiendo confianza”.