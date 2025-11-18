Pan negro con polvo de oro y carne de chuletón madurado: así es la hamburguesa de Cangas del Narcea que aspira a estar entre las mejores de España y Portugal

Jairo Alcaide es nutricionista, pero hace un año abrió su hamburguesería ES3 Burger en Cangas del Narcea. Sus hamburguesas gourmet no solo se pueden comer en la villa canguesa, están recorriendo media España en sus food truck, tiene tres, pero llegó a tener cinco. Ahora su objetivo está en que su hamburguesa “La Gold” se convierta en una de las mejores de España y Portugal en el concurso “The Golden Iberica”, que han creado los hosteleros cangueses Alberto Menéndez, Jesús Rolo y su mujer Anka Roxana Chesches y el empresario también cangués Antonio Marcos.

“Me gusta mucho comer y también invertir en Cangas y veía este local vacío y se me ocurrió apostar por una hamburguesería, hicimos la carta con mimo, con ingredientes de calidad y también con recetas sanas”, explica Alcaide, que también tiene en Cangas, además de en otros puntos de Asturias, una clínica dedicada al ámbito de la nutrición y un gimnasio.

Su espíritu emprendedor le hizo sumarse al concurso de hamburguesas, así como su intención de apoyar una iniciativa nacida en su tierra. “Participo en muchos eventos de hamburguesas con las food truck, así que tenía que estar en el concurso, además es de esas cosas en las que participar te motiva para seguir trabajando”, expone.

Llegar a Portugal

Le gusta especialmente que el concurso se abra también a Portugal, un mercado al que no ha salido con sus food truck y al que le gustaría llegar. “Me hace especial ilusión quedar entre los ganadores para poder realizar la ruta y llegar a Portugal y a las islas, lugares a los que no llegan los eventos en los que participo”, argumenta.

El concurso propone a los ganadores de cada Comunidad Autónoma llevar sus elaboraciones en una ruta por toda España, incluidas las islas, y Portugal, que comenzará a principios del 2026 y que se extenderá prácticamente durante todo el año.

Jairo Alcaide echa polvo de oro comestible en su hamburguesa "Gold". / D. Álvarez

Precisamente, este jueves se desvelará qué hamburguesas pasarán a la semifinal, que se celebrará de forma presencial el día 25 de noviembre en Madrid, donde también tendrá lugar la final el día 26. Dos eventos en los que Jairo Alcaide espera poder estar cocinando, porque confía en la propuesta que ha presentado. Una hamburguesa de la que calcula que ha vendido alrededor de 50.000 unidades en media España, ya que es una de las que siempre está en su carta en los eventos de food truck en los que participa.

Equilibrio en los sabores

El secreto de su receta es que tiene “unos sabores equilibrados”. Además, con sus proveedores de pan y hamburguesas tiene la posibilidad de elaborar unos productos totalmente personalizados a su gusto. “La hamburguesa está hecha con carne de vaca con 50 días de maduración”, expone. A los ingredientes principales los acompañan una combinación de salsas y quesos, así como una mezcla compuesta por mermelada de bacon y pulled pork, coronada por bacon crujiente.

Aún no ha acabado este concurso, pero Alcaide ya tiene en mente cuál será su propuesta para la edición del concurso del año que viene. Aparte de la motivación extra que le supone tener un reto por delante, también considera que los concursos son una buena forma de ganar visibilidad y posicionarse en el caso de obtener buenos resultados. “En Cangas tenemos mucho turismo ahora y sé que si llego a la final eso va a tener repercusión y la gente va a venir para probar la hamburguesa”, asegura.

El jueves abrirá las puertas de su local en Cangas del Narcea sabiendo si finalmente estará entre las mejores hamburguesas de las 17 que se presentaron al campeonato en Asturias y si en unos días su receta estará siendo valorada en Madrid por un jurado profesional.