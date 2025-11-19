El mejor cocido se come en un restaurante asturiano a pie de carretera y solo a 200 metros de una estación de esquí: compango y embutidos en un local ubicado en "el techo del Paraíso"

Un cocido madrileño de sobresaliente es el que ha elaborado durante años el cocinero cangués - natural del Puerto de Leitariegos - Antonio Cosmen. Consiguió convertir su restaurante Cruz Blanca de Vallecas en un centro de peregrinaje por el que han pasado personalidades de la política, la cultura o el deporte, incluso el propio Rey Emérito. Ahora, retirado de los fogones desde hace un año pasa buena parte de su tiempo en su pueblo natal disfrutando del trabajo de sus sobrinos Héctor y Pepe Cosmen en el restaurante Leitariegos.

Un lugar al que ha llevado su plato estrella, galardonado con el Premio del Club de Amigos del Cocido al “Mejor Cocido de España” en 2008, cuya nota de 9,03 aún no ha sido superada, y del que estos días se puede disfrutar dentro de las quintas jornadas que el restaurante le dedica. Un cocido que, aunque elabora su sobrino Héctor Cosmen, chef del restaurante Leitariegos, lleva su impronta porque él fue el encargado de transmitir su mano con la cocina tradicional al joven cocinero. Con él compartió el secreto de cómo lograr un cocido que haga que las personas se desplacen kilómetros para disfrutarlo. “Secreto no tiene, pero hay que contar con proveedores comprometidos con la calidad, nuestros garbanzos son de Ávila y el compango de Asturias, principalmente de Tineo”, cuenta el chef a LA NUEVA ESPAÑA, que también asegura que los embutidos son del Suroccidente. No obstante, también influye la manera de cocinarlos, en su caso apuesta por desgrasar tanto el cocido como el resto de platos tradicionales que cocina: “Tienen todo el sabor, pero no grasa”. Añade además que “nuestro garbanzo se cuece en libertad, sin malla ni olla a presión”.

Este restaurante "se encuentra en un emplazamiento privilegiado, dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Se ubica en el Puerto de Leitariegos, pueblo más alto de Asturias, de ahí su apodo: Techo del Paraíso, ya que cuenta con unas vistas magníficas a la falda del Cueto de Arbas. Además de disfrutar con la gastronomía tradicional de la tierra, cocinada con mimo y usando siempre, las mejores materias primas locales, también se puede esquiar en la Estación Invernal Valle-Laciana Leitariegos, a 200 metros del restaurante. Otra de las actividades favoritas de los turistas son las rutas de montaña, como la que sube a la Laguna de Arbas, con o sin raquetas de nieve, dependiendo de la temporada. Recorrer los miradores desde los que se avista la flora y la fauna local, incluido el oso pardo, rutas en bicicleta, 4×4, a caballo, o simplemente visitar el pueblo y apreciar el entorno natural en el que está situado".

La Estación de esquí y montaña Leitariegos está situada en plena Cordillera Cantábrica, entre León y Asturias. Sus 7 km. de pistas reposan sobre el Cueto de Arbás, primer 2.000 occidental de la Cordillera Cantábrica. Son variadas y divertidas, de diferentes dificultades para todos los gustos y niveles de esquí. Leitariegos es una Estación tranquila y acogedora, con un ambiente agradable, familiar y de trato personalizado, ubicada en un entorno natural privilegiado declarado Reserva de la Biosfera, lugar ideal para la iniciación al deporte del esquí y del snowboard.