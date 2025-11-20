Éxito del Trail Tierras Pésicas en Cangas del Narcea: las diferentes pruebas reunieron a 600 corredores y estrenó una modalidad nocturna

Más de 600 corredores disfrutaron este fin de semana de las carreras de montaña en Cangas del Narcea con la celebración de la duodécima edición del Trail Tierras Pésicas. La prueba principal se celebró el domingo y proponía un reto de 23 kilómetros y 2.800 metros de desnivel acumulado, que llevó a los corredores por un recorrido que los acercó a conocer la cultura y la tradición canguesa y a lugares como el Santuario del Acebo.

El ganador absoluto de la prueba fue Vladimir Averianov, con un tiempo de 2:05:12. El corredor de origen ruso se mantuvo siempre al frente de la cabeza de carrera, seguido por Marcos Acevedo (2:07:42) e Iván del Valle (2:08:25), que fue el tercero.

En la categoría femenina la ganadora fue Ana Granda que según describe la organización dio “una auténtica exhibición venciendo con un crono de 2:19:58”. La atleta asturiana, líder de la Copa de Asturias de Carreras por Montaña, se impuso a Silvia Álvarez (2:30:54) y Claudia Gutiérrez (2:33:03), segunda y tercera respectivamente.

También se disputó el Speed Trail, de 10 kilómetros y 500 metros de desnivel, donde la victoria fue para Pablo Fernández (50:55). El podio masculino lo completaron Pedro Fernández (51:29) y Carlos Fernández (52:08). Entre las mujeres la más rápida fue la castellanoleonesa Marina Cuesta (1:00:59), llegando por delante de María Piñera (1:01:35) y Sofía Ambres (1:05:23).

Ambas pruebas están dentro de la Copa de Asturias de Carreras por Montaña FEMPA, siendo la absoluta el escenario de la final de la copa, coincidiendo los campeones de la prueba con los que se proclamaron vencedores de la copa: Vladimir Averianov y Ana Granda.

En el caso del Speed Trail son las categorías inferiores las que están dentro de la Copa Asturias. En la categoría cadete Eduardo González y Carla Alonso fueron los ganadores. Entre los juveniles el triunfo final del circuito fue para Andrés Suárez y Sara Álvarez. Mientras que en la categoría junior los vencedores de la Copa fueron Fidel Lobeto y Carlota Solar.

Como novedad este año se unió al programa una carrera nocturna, la Nocturna de Asturtoner, una prueba de 7,8 km y 240 metros de desnivel positivo celebrada el sábado y que tuvo una gran acogida por parte de los corredores.

El Trail Tierras Pésicas -organizado por el Club Deportivo Básico Cangasport con el apoyo de Gilmar, Los Norteños y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea- puso el punto final a su fin de semana celebrando una comida de hermanamiento entre corredores y acompañantes, protagonizada por el pote de berzas.