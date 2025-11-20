Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La investigación por el oso hallado muerto en Degaña llega al Juzgado de Cangas del Narcea

La Coordinadora Ecoloxista denunció el caso ante la Fiscalía ya que el animal, localizado el pasado verano, murió a causa de un lazo

El oso hallado muerto en Degaña.

El oso hallado muerto en Degaña. / Principado

T. Cascudo

Cangas del Narcea

Avanza la investigación para localizar a los culpables de la muerte de un oso pardo localizado el pasado verano en Degaña y víctima de un lazo de acero. La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies llevó este caso de furtivismo ante la Fiscalía de Asturias y ahora anuncia que los hechos ya están en manos del Juzgado de Cangas del Narcea.

"La Fiscalía de Asturias nos traslada que ha denunciado esta muerte en el Juzgado de Cangas de Narcea por delitos contra la fauna y los animales", señala el portavoz del colectivo, Fructuoso Pontigo, quien deja claro que este hecho es un ejemplo de caza ilegal de un ejemplar en peligro de extinción. Lamenta además que este caso se sume a otros similares y "pendientes de resolver".

"Mientras la Fiscalía avanza, el Gobierno de Asturias nos niega acceder a la necropsia de los osos muertos de forma intencionada, no nos permite acceder como parte interesada en los expedientes, en una muestra más del ocultismo que practican con el furtivismo", denuncia la Coordinadora, preocupada por el aumento de los casos de furtivismo sobre especies protegidas y el escaso éxito de las medidas que implanta el Principado para erradicarlos. Y añade: "El silencio del Principado de Asturias en este caso de furtivismo no puede ampararse en las necesarias investigaciones, transcurrido ya tiempo suficiente desde la aparición de los restos del animal, sino a un interés en ocultar información sobre estos graves hechos".

La Coordinadora considera que una de las razones "evidentes" del aumento de los casos de furtivismo es "la degradación de las condiciones de trabajo de los Agentes de Medio Ambiente del Principado" y, en este sentido, reclama la aprobación de un plan regional contra el furtivismo.

