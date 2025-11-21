Adrián Barbón, de camino a la mina de Cangas del Narcea: "Hay momentos en los que la Presidencia es una pesada carga"

El presidente del Principado, Adrián Barbón acude directo desde Salamanca a la mina de Tyc Narcea en Vega de Rengos (Cangas del Narcea), donde dos personas han fallecido tras un derrumbe.

Esta mañana participó en Madrid en el acto de ingreso en la Orden del Toisón de Oro de la reina doña Sofía, Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, en el Palacio Real. Y por la tarde tenía previsto estar en un acto del PSOE en Salamanca. De éste se ha ido para poner rumbo a Asturias tras conocer el trágico suceso, que le ha llevado a suspender toda su agenda.

Desde que se ha tenido noticia del suceso, Barbón ha estado muy pendiente de todo lo que ocurría y lo ha ido contando a través de sus redes sociales. "Me encuentro fuera de Asturias, aunque estoy regresando a Asturias con carácter inmediato", ha explicado el propio Presidente del Principado . "Con enorme preocupación sigo este accidente, a la espera de recibir más información".

"Acabamos de pasar Astorga, de camino a Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, intentando llegar lo más pronto posible. Está siendo uno de los viajes más duros, por la enorme impotencia que siento al no poder estar ya allí, acompañando a las familias y trabajadores. Allí se encuentran la Vicepresidenta del Principado, el Consejero de Industria, los Directores Generales de Minería y Emergencias y la Delegada del Gobierno de España. Sigo en continua comunicación con ellos, para conocer la evolución de las labores de rescate", comentaba.

Y, poco antes de llegar a la mina, Barbón se sinceraba con sus seguidores. "A diez minutos de llegar a la mina. Con el corazón lleno de ansiedad e intentando llegar lo antes posible de mi viaje desde Salamanca. Hay momentos -y a mí me han tocado vivir algunos muy duros, os lo aseguro, empezando por la pandemia- en los que la Presidencia es una pesada carga que a veces puede con tus propias fuerzas. El dolor te atraviesa el alma. Hoy mi cariño está con las víctimas, con sus familias, con sus compañeros, con sus vecinos y vecinas. La mina y las cuencas vuelven a vestirse de negro, el color del luto. Nuestro luto".

Álvaro Queipo, a pie de mina

El presidente del PP, Álvaro Queipo, ha suspendido su agenda prevista debido al accidente ocurrido en Cangas del Narcea, y tras estar en continuo contacto con el alcalde de este municipio, José Luis Fontaniella. Queipo se desplazó a la mina de Vega de Rengos para seguir en directo los acontecimientos. "Lamento profundamente el fallecimiento de los dos mineros tras el accidente ocurrido en la explotación minera. Mi pésame y el de todo el PP de Asturias para sus familias. Todo mi apoyo a los equipos de emergencia, brigadas de salvamento y servicios sanitarios que trabajan en la zona", señaló.