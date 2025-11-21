Adriana Lastra tras el accidente mortal de la mina en Cangas del Narcea: “Estaba todo en regla”

“Se hizo una revisión en toda la minaría privada y lo tenían todo en regla”. Fueron las palabras de la delegada del Gobierno, Adriana Lastras tras el trágico accidente en la mina de Vega de Rengos.

Lastra ha subrayado que la mina, propiedad de Tyc Narcea, contaba con todos los permisos y había pasado inspecciones recientes, incluida una realizada ayer mismo, antes de que un derrumbe en la segunda planta provocara la muerte de los trabajadores.

El siniestro se produjo a las cinco menos cuarto de la tarde, cuando un derrabe en el interior de la mina atrapó a dos mineros, Anilson y Óscar. Minutos después se certificó el fallecimiento de Óscar, vecino de Cangas del Narcea, mientras que continúa la búsqueda del cuerpo de Nilsson, cuyo rastro se perdió tras el desplome.

Nuevo accidente minero en Asturias: dos mineros atrapados en Cangas del Narcea tras un derrumbe / Miki López

En la zona trabajan desde el primer momento la Brigada de Salvamento Minero, Bomberos de Asturias, equipos del 112 y efectivos de la propia explotación, coordinados para localizar el cuerpo del trabajador desaparecido. La Guardia Civil, ya presente en el lugar, asumirá la investigación del accidente.

La delegada del Gobierno quiso agradecer la rápida intervención de todos los equipos y también hacer un llamamiento a la responsabilidad informativa.

Lastra envió además un mensaje de apoyo “a toda la familia minera”, a los compañeros de las víctimas y a los municipios afectados. Recordó que este es el segundo accidente mortal en ocho meses en una comarca “que ha sufrido muchísimo”, mencionando a los cinco trabajadores fallecidos el 31 de marzo: Jorge, Rubén, Madeo, Iván y David. “No se nos van a olvidar”, afirmó.

Sobre la situación administrativa de la mina, explicó que tras el grave accidente de Cerredo se realizó una revisión completa de la actividad minera privada en la región. “Esta mina no tenía absolutamente ningún problema: todos los permisos estaban en regla y había sido revisada a fondo”, aseguró. Junto a ella, la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, y el consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez quien corroboró que la instalación había superado las inspecciones y que la última se efectuó ayer mismo, sin detectar irregularidades.

Aun así, las autoridades insisten en que es pronto para establecer causas. “Hay que ser prudentes. Debemos dejar trabajar a la Brigada de Salvamento y esperar a conocer con detalle qué provocó este fatal accidente”, concluyó el Consejero.