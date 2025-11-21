El consultorio de Tebongo, en Cangas del Narcea, ya tiene fecha de reapertura tras su reforma (y será en menos de un mes)

El consultorio periférico de Tebongo, en Cangas del Narcea, volverá a entrar en funcionamiento el próximo 17 de diciembre. Es el anuncio que ha realizado la Consejería de Salud después de que este jueves el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, haya visitado los trabajos que aún se siguen realizando en el edificio junto al gerente del área sanitaria II, Enrique Sommer.

La reforma, comprometida hace casi una década, comenzó el pasado mes de abril y en ella se está invirtiendo 617.100 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una ambiciosa intervención muy esperada por los más de 900 usuarios del consultorio y sus profesionales que hasta la fecha contaban con un espacio muy reducido para pasar consulta, en la que era la antigua casa del maestro.

El nuevo consultorio dispondrá de tres consultas de medicina, enfermería de familia, consulta polivalente, sala de espera, aseos y un área reservada para los profesionales. Además, la obra supondrá el cambio de entrada al consultorio, que se establece por el porche de la que era la antigua escuela, en la que se impartió clase hasta 2015. Un acceso que se cubrirá con cristalera para crear una segunda sala de espera.

Además, se aprovecharon las obras en el edificio para adecuar los accesos al consultorio, habilitar una parada de vehículos para las personas con movilidad reducida y, en general, mejorar las inmediaciones del inmueble. Se contempla delimitar un espacio ajardinado frente a la fachada sur y la creación de un recinto para alojar una miniestación depuradora.