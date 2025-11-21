Un viaje al Cangas de 1925 es la propuesta del nuevo libro de la asociación "Tous pa tous"

“Al aire de Cangas del Narcea. Fotografías de Ruth M. Anderson para The Hispanic Society of America, 1925” es el último libro editado por la asociación cultural “Tous pa tous. Sociedad canguesa de amantes del país”, una cuidada obra en la que se recopilan casi un centenar de imágenes realizadas por Ruth M. Anderson, la fotógrafa neoyorkina que trabajaba para la Hispanic Society of América, en su visita al municipio en mayo de 1925.

El libro, que salió a la luz gracias a la colaboración de la Hispanic Society of America y el Muséu del Pueblu d'Asturies con la asociación canguesa, permitirá a los lectores retroceder cien años atrás y descubrir cómo era la villa canguesa, algunos de sus pueblos y sus vecinos de entonces.

La fotógrafa de Nueva York llegó a Cangas del Narcea el 2 de mayo y sacó fotografías hasta el 7 de mayo, coincidiendo durante su estancia la celebración de la tradicional feria de la Cruz de mayo, el día 4, de la que realizó un extenso reportaje fotográfico.

“Ella venía con unas directrices claras de la Hispanic Society, a la que le interesaba mucho las cosas de la vida popular y tradicional, además de los monumentos y los edificios”, cuenta Juaco López, presidente de la sociedad “Tous pa tous”, que asegura que lo que más llama la atención de las fotografías es la calidad y su originalidad.

“La calidad es excepcional, no estamos acostumbrados a ella. Era una fotógrafa fantástica, muy bien formada técnicamente en una escuela de fotografía de Nueva York y venía con un equipo muy bueno, que incluía flash, lo que le permitió hacer fotos muy nítidas de interiores, lugares con muy poca luz”, explica.

Puente de madera de Ambasaguas sobre del río Narcea con el Barrio Nuevo al fondo, mayo de 1925. / The Hispanic Society of America

En el libro se pueden distinguir cuatro tipos de fotografías: las dedicadas a la villa, las de la feria de la Cruz de mayo, las de pueblos cercanos como Corias, Llano y La Regla y las de la colección del cangués José Luis Ferreiro Blanco.

“José Luis Ferreiro Blanco es un joven que conoció en la calle, que los debió abordar, y él era una persona muy interesada en las antigüedades, en documentación antigua y arte popular, así que hicieron cierta amistad y los acompañó a Corias y los invitó a su casa donde Anderson fotografió muebles y objetos que le llamaron la atención”, describe López.

Especial hincapié hace de las fotografías de la feria Juaco López, ya que asegura que nunca nadie había tomado tantas fotos en una feria canguesa. “Son fotos desde dentro, metidas en el bullicio de la feria, parece que estás oyendo a la gente, los tratos…”.

A la colección de fotografías le acompañan dos textos. Por un lado, el de Patrick Lenaghan, conservador jefe del departamento de grabado y fotografía de The Hispanic Society of America, que explica por qué llega Ruth M. Anderson a Cangas y por qué hace estas fotografías. Por otro, el de Juaco López en el que realiza una descripción histórica del Cangas de 1925, habla de las ferias y lo que representa la de la Cruz de mayo, y, por último, dedica una parte a contar la historia del cangués José Luis Ferreiro Blanco.

Todos los detalles de la publicación se podrán conocer la tarde de este viernes, a las 20.00 horas, en la presentación que se realizará en el teatro Toreno. En ella intervendrán Juaco López, Patrick Lenaghan y Emilio Marcos Vallaure, académico de la Real Academia de la Historia y socio del “Tous pa Tous”.