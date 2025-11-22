Anilson Soares, el minero leonés fallecido en Cangas del Narcea, ya había perdido a un hermano en la mina

Nueva tragedia minera en Asturias. Dos trabajadores fallecieron ayer en el yacimiento de Tyc Narcea, ubicado en Vega de Rengos (Cangas del Narcea), cuando se encontraban realizando labores en el interior.

Los servicios de emergencia del Principado se movilizaron tras la llamada de un empleado a las 16.58 horas, que avisó de que al menos dos compañeros se encontraban atrapados en el segundo nivel de la mina, a un kilómetro y medio, aproximadamente, de la boca de la explotación, tras haberse producido un hundimiento. Eran Anilson Soares de Brito, de 42 años, originario de Cabo Verde y residente en Caboalles de Arriba, Villablino (León); y Óscar Díaz Rodríguez, de 32 años y de Posada de Rengos (Cangas del Narcea). Ninguno salió ya con vida. La explotación había pasado la última inspección el jueves.

El cuerpo de Anilson Soares fue liberado por los equipos de rescate pasadas las 23.30 horas y acercado a la entrada a la mina para que se completase el levantamiento del cadáver. No es la primera vez que la tragedia minera golpea a la familia de origen caboverdiano instalada en la vecina comarca leonesa de Laciana. Anilson había perdido a su hermano menor, Adolfo, en otro accidente minero ocurrido en 2007 tras un derrumbe en La Escondida, en Caboalles de Arriba.