El Narcea logra el triunfo en el descuento frente al Vegadeo y se coloca en el cuarto puesto de la tabla
“Nos llevamos tres puntos merecidos e importantes, pero viene un calendario muy difícil”, señala el entrenador Andrés Linde
La Sociedad Deportiva Narcea sumó este fin de semana una victoria a pesar de disputar un partido que su entrenador, Andrés Linde, calificó como “raro”. Se enfrentaba en casa al Vegadeo Club de Fútbol logrando en el tiempo de descuento marcar el único gol del encuentro.
El campo de fútbol de El Reguerón-Francisco Rodríguez García de Cangas del Narcea fue el escenario de un partido en el que el equipo local no mostró el buen juego de las últimas semanas. "Comenzó sin controlar el partido y tenía la pelota menos de lo que queríamos, mientras que el Vegadeo parecía cómodo, pero tampoco generaba ocasiones”, resume Linde.
De este modo, se llegó al final de la primera parte con el marcador a ceros, a pesar de que el equipo local tuvo ocasiones claras.
Tras el descanso, el segundo tiempo se desarrolló de manera muy parecida, aunque con “más dominio del Narcea”. Finalmente, el gol llegó en el minuto de descuento, marcado por Juan Tadeo Marcos.
“Nos llevamos tres puntos merecidos e importantes y nos ponemos en la clasificación cuartos con 21 puntos, así que creo que con respecto a puntos y clasificación el equipo está muy bien”, celebra Linde. No obstante, avanza que por delante se plantea “un calendario muy difícil, pero tenemos que ir partido a partido”.
Al inicio del partido se guardó un minuto de silencio por los dos mineros fallecidos la tarde del viernes en el trágico accidente ocurrido en la mina de canguesa de Vega de Rengos.
