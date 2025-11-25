Claveles morados, mensajes de fortaleza y el símbolo de “Flora” para visibilizar la violencia de género en Cangas

“Confía en tu fortaleza”, “aunque ahora parezca imposible, sí vas a mejorar”, “si es amor, no duele” o “compañera, no estás sola”, son algunos de los mensajes que acompañan a los claveles morados que se pueden recoger durante toda la jornada del 25 de noviembre en la Casa de Cultura de Cangas del Narcea. El Ayuntamiento cangués ha organizado un acto simbólico para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer con el objetivo de sensibilizar y concienciar sobre la violencia de género.

Los claveles acompañan a la figura icónica de “Flora”, una pieza de madera que representa la silueta de una mujer creada hace un par de años para simbolizar este día en Cangas del Narcea. Su nombre “Flora” está compuesto a partir de las iniciales de las palabras que representan los valores de las mujeres del entorno rural: fortaleza, libertad, oportunidad, resiliencia y amor propio.

Participantes en el acto de sensibilización sobre el 25N en Cangas del Narcea, que se desarrollará durante toda la jornada. / D. Álvarez

Durante toda la jornada, “Flora” estará situada en el centro de la sala de exposiciones de la Casa de Cultura, adornada por un arco floral en el que se pueden leer los mensajes de apoyo a las mujeres que están pasando por situaciones de violencia. Además, a ambos lados, se encuentran dos cestos con claveles, acompañados por los mismos mensajes, para que cada persona pueda llevarse la flor con el mensaje fortalecedor como “un regalo de autocuidado”.

Los mensajes expuestos son los que se recogieron el año pasado en este mismo acto, cuando lo que se promovió fue que cada persona participase dejando una flor y un pequeño texto esperanzador enganchado en la figura de “Flora”.

Talleres en el instituto

Aparte del acto simbólico, durante todo el mes de noviembre, en colaboración con el departamento de Orientación del instituto de Cangas del Narcea, se ha estado trabajando en materia de sensibilización y prevención de la violencia hacia las mujeres. La agente de igualdad, Belén Fernández, y la psicóloga del Centro Asesor de la Mujer, Susann Hesse, han impartido 8 talleres sobre la violencia de género en el ámbito digital con el alumnado cuarto de ESO. Los contenidos y resultados de estos talleres se compartirán el 27 de noviembre en el salón de actos del instituto. De los 19 trabajos presentados por los grupos de trabajo del alumnado, cinco serán premiados con vales de compra en una librería del pueblo. Posteriormente, a la hora del recreo, habrá una mesa informativa con materiales de sensibilización sobre la prevención de la violencia de género.