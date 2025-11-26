Los Premios Cultura y Sociedad eligen Cangas del Narcea para su entrega y tendrán dos protagonistas locales

La Asociación Cultura y Sociedad, entidad de ámbito nacional con sede en Asturias, ha seleccionado Cangas del Narcea como el escenario para celebrar la entrega de sus distinciones de 2025 . El evento tendrá lugar el próximo 4 de diciembre a las 12:30 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura canguesa. La elección del concejo no es casual, ya que en esta edición la categoría "Raíces" distingue a dos entidades locales: la Asociación de Memoria Minera a través de su presidente, Juan Carlos Gómez, y la bodega La Verdea, liderada por Luciano Gómez.

Del colectivo minero destacan su "implicación en la conservación de un legado que se suma al recuerdo histórico en el que directamente formaron parte miles de personas". Cabe precisar que el fallo del jurado, según aclara la Asociación Cultura y Sociedad, fue previo al fatal accidente en la mina de Vega de Rengos. Es la razón por la que el colectivo, en señal de duelo y respeto a las víctimas, no participará en la ceremonia. El acto de entrega al colectivo se pospone a una fecha futura para respetar la voluntad de los premiados y el luto que vive el sector.

A Luciano Gómez Martínez, de Bodegas La Verdea se le reconoce su labor en la "conservación de la tradición y la cultura tras cuatro generaciones, un esfuerzo clave para el reconocimiento del territorio con una apuesta de futuro en la economía, impulsando, y fomentando la actividad local en el ámbito rural".

El premio "Artes" para Juan Grela

Además de los premiados locales, la gala distinguirá a figuras de relevancia en el ámbito artístico. El Premio Artes será para el fotógrafo mierense Juan Grela Fernández, cuya trayectoria de cuatro décadas destaca por sus "fotos imposibles" de interior y temática minera, reconociendo a través de la imagen el arduo oficio de la minería.

Finalmente, el Premio Nacional viajará hasta Cataluña para distinguir a Robert Fàbregas i Ripoll, del Centro de Arte "Les Bernardes" en Salt (Girona). Este galardón premia el estímulo de la creación y la transformación de un espacio del pasado en un ejemplo de "multinacionalidad" y libertad creativa.

Esta edición cuenta con el patrocinio de la Fundación Cajastur y la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Cangas del Narcea.