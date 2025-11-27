La difícil decisión de la Sociedad de Festejos de Santa Bárbara tras el trágico accidente de Vega de Rengos

La Sociedad de Festejos de Santa Bárbara de Cangas del Narcea ha emitido un comunicado tras el trágico accidente en la mina de Vega de Rengos, que ha costado la vida a dos mineros, para informar de que la junta directiva ha decidido mantener la celebración de las fiestas previstas para los días 4, 5 y 6 de diciembre.

El comunicado, dirigido a socios y simpatizantes, explica que la decisión de seguir adelante con la celebración se toma con un claro propósito: rendir homenaje a la labor y dedicación de los mineros fallecidos. "Queremos dejar claro que nuestra intención no es restar importancia a la festividad, sino más bien rendir homenaje a la labor y dedicación de los mineros que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo", señala el texto.

Solemnidad en las celebraciones

La sociedad subraya el profundo vínculo de la tradición con la identidad local y la importancia de la minería en la comunidad, buscando expresar el valor del trabajo minero y, al mismo tiempo, el pésame a las familias.

En un gesto de respeto, se confirma que la fiesta "se celebrará con solemnidad" e incluirá un momento de silencio en memoria de los dos mineros. La Junta Directiva pide la comprensión y el apoyo de los vecinos en "este momento difícil".