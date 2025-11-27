La difícil decisión de la Sociedad de Festejos de Santa Bárbara tras el trágico accidente de Vega de Rengos
"Queremos dejar claro que nuestra intención es recordar la labor y dedicación de los mineros que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo", advierte la Junta Directiva
La Sociedad de Festejos de Santa Bárbara de Cangas del Narcea ha emitido un comunicado tras el trágico accidente en la mina de Vega de Rengos, que ha costado la vida a dos mineros, para informar de que la junta directiva ha decidido mantener la celebración de las fiestas previstas para los días 4, 5 y 6 de diciembre.
El comunicado, dirigido a socios y simpatizantes, explica que la decisión de seguir adelante con la celebración se toma con un claro propósito: rendir homenaje a la labor y dedicación de los mineros fallecidos. "Queremos dejar claro que nuestra intención no es restar importancia a la festividad, sino más bien rendir homenaje a la labor y dedicación de los mineros que han perdido la vida en el ejercicio de su trabajo", señala el texto.
Solemnidad en las celebraciones
La sociedad subraya el profundo vínculo de la tradición con la identidad local y la importancia de la minería en la comunidad, buscando expresar el valor del trabajo minero y, al mismo tiempo, el pésame a las familias.
En un gesto de respeto, se confirma que la fiesta "se celebrará con solemnidad" e incluirá un momento de silencio en memoria de los dos mineros. La Junta Directiva pide la comprensión y el apoyo de los vecinos en "este momento difícil".
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- Consternación y tristeza' en Avilés por el fallecimiento de un menor mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz por nuestras vidas
- Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Así es el nuevo servicio de Oviedo con el que el Ayuntamiento aspira a mantener las calles más cuidadas que nunca
- Emma García y su sentido adiós a Jordi González: 'Un grandísimo profesional, un muy buen compañero
- Atención asturianos, la Policía Nacional emite un aviso urgente: 'No tengas todas las ventanas abiertas