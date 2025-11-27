Así lucha Cangas del Narcea contra la soledad no deseada (con viaje incluido a la Navidad de Vigo)

Desde talleres sobre hábitos saludables a un viaje a Vigo para descubrir su llamativo programa de Navidad. El programa contra la soledad no deseada "Tejiendo Vínculos" de Cangas del Narcea está organizando diferentes actividades en las últimas semanas con el objetivo de "generar espacios de encuentro que promuevan la participación activa y fomenten la socialización".

"Este mes de noviembre presentamos una programación donde se atienden dos grandes demandas de los usuarios. Por un lado, talleres para desarrollar hábitos saludables y, por otro, promover actividades lúdicas en otros lugares como, por ejemplo, la villa", resume la concejala de Servicios Sociales, Alba García, que recordó que la soledad no deseada no es algo exclusivo de las personas mayores de la zona rural.

Ejercicio y bienestar

El Ayuntamiento de Cangas indica que en los pueblos de Agüera del Coto, Irrondo de Besullo, Villager, Porley, Mieldes, Santiago de Sierra, Bimeda, Carceda y Vega de Rengos se impartirá un taller de ejercicio y bienestar, al que se suma otro bajo el título "Me quiero, me cuido", destinado a mejorar la imagen personal. Además, indican que las actividades culturales de la villa "también despiertan el interés de los participantes del programa, que acudirán al mercado semanal que se celebra cada sábado".

"La lucha contra la soledad no deseada requiere de la implicación de muchos actores sociales: administración, vecinos, colectivos... Por eso, animo a todos a participar en las actividades que van surgiendo y, por supuesto, a seguir realizando propuestas para continuar trabajando en equipo", añadió García.

Broche de oro

El Ayuntamiento de Cangas señala que el broche de oro del programa será el viaje a Vigo para disfrutar de su alumbrado navideño. "Tendrá lugar el 27 de noviembre y permitirá a los participantes conocer el espectáculo navideño de la ciudad gallega", añade la organización, quien indica que el viaje "se plantea como una jornada de convivencia para fortalecer los vínculos entre las personas participantes y compartir un ambiente navideño".

"En ocasiones, la Navidad vivida en soledad es una de las fechas más difíciles del año. Con esta jornada de convivencia pretendemos ayudarles a vivirla de otra manera, generando experiencias positivas y la posibilidad de compartir momentos con otras personas", destacó la edil de Servicios Sociales, departamento que trabaja para extender el programa a otras zonas del concejo. En total, añade el consistorio, se benefician de estas iniciativas más de medio centenar de vecinos.