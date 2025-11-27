Con parmesano, burrata, provolone y pesto de albahaca, así es la mejor hamburguesa de España y Portugal y se cocina en este restaurante de Ávila: "Es viajar a Italia con un mordisco"

Pan brioche, una receta propia de carne, tres quesos (parmesano, provolone y burrata) y pesto de albahaca. Así es la mejor hamburguesa de España y de Portugal (curiosamente inspirada en Italia) que se acaba de coronar en el campeonato "The Golden Iberica Burger" y es de Ávila. La cocina José Luis Garcinuño, chef del restaurante El Comienzo y la receta nació de su último viaje gastronómico a Italia bajo el nombre "Capo di Burger".

Un viaje con solo un mordisco

El joven cocinero lo presenta así: "Estuve allí dando clases de cocina, donde me enseñaron a hacer este pesto de albahaca increíble. Le añadimos queso burrata increíble, lluvia de parmesano... En fin, es un viaje gastronómico a Italia con solo un mordisco". Garcinuño compitió con más de cien locales de toda la Península, llegando 54 de ellos a la gran final, que se celebró este martes en Alcobendas (Madrid) con Sheila Casas, la hermana de los actores Mario y Óscar Casas, como invitada de honor.

"El Comienzo" ya tiene larga experiencia en campeonatos de este tipo y acumula varios títulos. Entre ellos, la de mejor hamburguesa de España 2025 y la mejor hamburguesa de Castilla y León de 2023 y 2024.

Impulsado desde Cangas del Narcea

Aunque con dimensión internacional, el campeonato está impulsado desde Asturias. Y más concretamente desde Cangas del Narcea. Desde allí, tres hosteleros, Alberto Menéndez, Jesús Rolo (y su mujer Anka Rana Chesches) y Antonio Marcos decidieron crear un gran concurso gastronómico. "Tenemos la experiencia como participantes y queríamos crear un concurso diferente", contaron a LA NUEVA ESPAÑA.

Por cuestiones de logística, ni la semifinal ni la final de "The Golden Iberica Burger" pudo celebrarse en su pueblo, Cangas del Narcea, como hubieran deseado. No obstante, el nombre de su concejo es ahora más conocido, gracias a esta iniciativa, demostrando que desde una localidad remota de Asturias se puede organizar un concurso mundial.

Resto de ganadores

En la categoría sin gluten, la mejor hamburguesa de la Península Ibérica es "Satisfied", del restaurante Ardemos Burger, de Madrid. Por su parte, las mejores recetas de Asturias fueron (por este orden) las presentadas por ATM (con "Kairos"), con locales en Oviedo y Gijón; Floridita, en Oviedo (con "De locos burger") y Arde Lucus, en Gijón ("The not clasicc").