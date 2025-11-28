Alejandro Cachón pide prudencia a los aficionados del rally de Cangas: "Vuestra seguridad no es un juego"

"Vuestra seguridad es la nuestra, los rallys no son un juego". Es el contundente mensaje que lanza el piloto cangués Alejandro Cachón en un vídeo de poco más de un minuto en el que la organización del "Rally de Cangas-Contratas Souto" pide prudencia a los muchos aficionados que llenarán el concejo cangués durante la prueba del próximo 6 de diciembre.

Cachón aparece recorriendo alguno de los tramos del rally, el más cangués de la historia, junto al director de carrera, Marcos Verano. "Ayudadnos a los organizadores, a la caravana y a los comisarios de seguridad y permitidnos que, como vosotros, podamos disfrutar de esta pasión", señala este último.

"Muchas burradas"

En el vídeo se incluyen imágenes de rallys de los ochenta y los noventa del pasado siglo, cuando no se tomaban tantas medidas de seguridad y el público invadía la calzada: "Os puede parecer espectacular, pero no merece la pena correr riesgos para disfrutar de este deporte". Señala el brillante piloto que ha sido testigo de "muchas burradas", por lo que pide prudencia para que los pilotos puedan correr "más tranquilos y vosotros disfrutéis más seguros".

Tanto Cachón como Verano indican que este año la prueba cuenta con muchas menos cintas rojas, lo que no quiere decir que esté permitida la presencia de público en todas partes. "Es fácil, no hay cinta, pues no debería de haber público. Solo donde hay cinta amarilla está garantizada tu seguridad", añade el cangués, que siempre colabora en lo que puede con la organización del rally de casa.