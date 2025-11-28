El Prestoso Fest llama la atención de los promotores musicales de Valencia y es finalista a estos premios

Llegan novedades del Prestoso Fest, el festival de música independiente que se celebra en Cangas del Narcea. La primera es que ya tiene fecha para su próxima edición, que tendrá lugar entre el 6 y el 8 de 2026 y, la segunda novedad, es que acaban de ser nominados para recibir uno de los premios TIIM Awards, una iniciativa Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana.

Los galardones, que se estrenan este año, distinguen a "iniciativas, proyectos y personas implicadas en el desarrollo del turismo musical". Constan de siete categorías y se entregarán en una ceremonia prevista para el próximo 10 de diciembre en el Roig Arena de Valencia.

Compite con Huesca, Lugo y La Rioja

En concreto, el Prestoso compite en la categoría de "Iniciativa Turística Musical del Año", que premia a empresas del sector turístico "que han integrado la música en vivo de manera innovadora en sus propuestas". En esta categoría el Prestoso Fest se medirá con el Festival Pirineos Sur, de Sallent de Gállego (Huesca), con el Festival Ribeira Sacra (Sober, Lugo) y el festival Sierra Sonora de Viniegra de Abajo (La Rioja).

Las iniciativas finalistas han sido seleccionadas por un jurado profesional formado por: Sonia Durán (Unión Fonográfica Independiente); Fernando Garayoa (Navarra Music Comission); Marcos García (Feria Al Encuentru Asturias); Paloma Medina (especialista en Turismo Musical); Jairo Núñez (Asociación de la Industria Musical Canaria); Gema Sánchez (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes); Marcela Sanmartín (Asociación MiM por la igualdad de género en la música); Paula Simó (especialista en Turismo Musical); Luis Tormo (Turisme Comunitat Valenciana); y Arkaitz Villar (Basque Musique).

Descuentos para la próxima edición

De manera paralela, el Prestoso Fest acaba de desvelar las fechas de su próxima edición y también ha lanzado una "jugosa" oferta. Quien se anime a comprar sus entradas podrá obtener dos abonos completos al precio de 125 euros más gastos de gestión. "Sinceramente, una locura total", señala la organización del evento, que ya calienta motores para su próxima cita en Las Barzaniellas.