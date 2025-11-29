La historia de la escritora canguesa que pasó de tener guardados sus cuentos infantiles en un cajón a ser “bestseller” en Amazon

La escritora canguesa Rosario Ana Álvarez puede presumir de haber conseguido posicionar varios de sus libros dirigidos al público infantil y familiar entre los más vendidos en la plataforma Amazon. Actualmente, entre los números 1 de la página web se encuentra su libro “¡Ayuda! Hay un elfo atrapado en este libro”, que publicó en verano.

Un éxito que ya había cosechado con su primera publicación en 2020, “En busca de la entrada secreta”, que se convertiría en una trilogía. “Estuvo entre los 10 más vendidos de Amazon y como “bestseller” durante mucho tiempo y aún a veces vuelve a posicionarse entre los más vendidos”, explica la autora, a la que la literatura le transformó la vida por completo.

Éxito de su primer libro

Cuenta que su exitoso primer libro llevaba 12 años escrito antes de salir a la luz. Siempre le había gustado escribir, desde pequeña, pero no se había planteado nunca la publicación porque reconoce ser “bastante insegura”. Sin embargo, un problema de salud la enfrentó a la fragilidad de la vida y le hizo ver que debía arriesgarse y hacer lo que realmente quería.

“Dicen que los momentos malos son los que pueden hacer cambiar a una persona y, en mi caso, fue tal cual. Me volví una persona más valiente. Vi cómo en cualquier momento te puedes ir de aquí, así que me planteé ¿por qué te piensas tanto las cosas?”, confiesa Rosario Ana Álvarez, que se lanzó a sacar su manuscrito del cajón y a autopublicarlo superando así sus inseguridades y miedos.

Pensó que lo leería su familia y amigos y ahí se quedaría, pero para su sorpresa en unas semanas estaba entre los libros más vendidos de Amazon y en unos meses en el número 10. “Fue un regalazo, me cambió la vida por completo porque escribir se convirtió en mi profesión y me permitió regresar a España después de 10 años viviendo en Inglaterra”, expone.

Publicación con Destino

Ese éxito hizo que llamasen a su puerta editoriales para publicar sus libros y firmó con editorial Destino del grupo Planeta, con quien público otra exitosa serie “Los misterios de Nika”, entre otros libros. Pero sin dejar la autopublicación, porque señala que es la forma de poder sacar adelante todas las ideas que tiene.

Así cada año ha ido publicando varios libros. En este 2025 además del divertido cuento navideño en el que invita a los niños a intentar sacar al elfo que está atrapado en el libro, también acaba de autopublicar “Mis trucos para cuidarme mucho y ser feliz”, una historia pensada para acompañar a madres, padres y cuidadores en conversaciones con los niños en las que abordar temas como el dolor, errores, sueños, poner límites. Por ello, la autora asegura que no es un libro al uso para leer de principio a fin, sino uno de consulta para recurrir a él cuando se quieran abrir conversaciones.

Inspiración en sus hijas

Además, en abril a través de la editorial también publicó “¿Cómo estás hoy?”, un libro pensado para ayudar a los niños a abrirse y a contar lo que sienten y cómo les ha ido el día. “A las preguntas básicas les añadí un poco más de juego y de emociones, para que justo en el momento antes de dormir pudieran soltar lo que tienen ahí escondido y se quedan más tranquilos y notan que pueden contar contigo”, detalla la autora.

Todas sus historias se inspiran en el día a día con sus dos hijas y ellas también son sus primeras juezas antes de lanzarse a publicar sus libros, a los que asegura que les da “cuatro mil vueltas y cuando veo que realmente les está ofreciendo algo interesante, entonces lo publico”.

Su inmersión en la literatura no solo cambió su vida, también inspiró y motivó a sus hermanas la reconocida violinista Belinda Álvarez e Isabel Álvarez, que también se abrieron camino en la literatura infantil y han publicado numerosos libros con éxito.