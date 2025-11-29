El mejor robledal de España está de cumpleaños y este es el especial programa para celebrarlo
El fin de semana del 6 y 7 diciembre habrá talleres infantiles e itinerarios guiados para celebrar el nombramiento como Reserva de la Biosfera
El bosque de Muniellos, considerado el mayor robledal de España y uno de los mejores conservados de Europa, está de cumpleaños. Hace veinticinco años (en noviembre del año 2000) que este paraje de Cangas del Narcea fue declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y se ha preparado una programación muy especial para celebrar la efeméride por todo lo alto. Los actos tendrán lugar el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución.
El sábado 6 la actividad comenzará en el Centro de Interpretación de Muniellos, en Obacho. De 10:00 a 14:00 horas está programada una jornada micológica impartida por la asociación micológica Serenduela. En el mismo horario habrá un taller infantil bajo el título "El bosque encantado, diseña tu colgante y estampa las hojas de Muniellos". Por la tarde, de 16:00 a 18:30 horas tendrá lugar el taller infantil "Decorando la mesa de Navidad" y, de manera paralela, se desarrollará el itinerario guiado Miradores de Obacho.
Por otro lado, el sábado en el Centro de Recepción de visitantes de Tablizas está prevista una visita guiada al equipamiento y un itinerario interpretado por el bosque. Se realizará en horario de 12:00 a 14:00 horas.
El domingo la actividad en el Centro de Obacho comenzará a las 10:00 horas con un talller de estampación de hojas. A las 11:00 comenzará el itinerario guiado por los Miradores de Obacho. Por la tarde, a las 16:30 horas, está prevista una charla coloquio a cargo de Rosa María Fernández. Por otro lado, en el Centro de Recepción de Tablizas, volverá a programarse un itinerario guiado por Moal y Tablizas con salida a las 12:00 horas.
Reserva previa
El bosque de Muniellos está ubicado dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. En concreto, está situado en el concejo de Cangas y ocupa un total de 2.695 hectáreas de terreno montuoso y arbolado. Su historia es muy rica y está llena de curiosidades como el hecho de que esta zona de Asturias salió parte de la madera con la que España construyó los barcos de la “Armada invencible”.
Entrar en la reserva de Muniellos no es tarea sencilla, pues exige una autorización previa. El acceso está restringido a un máximo de veinte personas al día, así que hay fechas del año en el que la visita es complicada. Por todo ello, los actos previstos para el fin de semana del 6 y el 7 de diciembre son una oportunidad para los amantes de la naturaleza.
