La banda asturiana Argion estrena "Junto a mí", un videoclip con sello cangués que explora la relación con las mascotas

La banda asturiana Argion acaba de estrenar su nuevo videoclip “Junto a mí”, un tema cargado de emoción y simbolismo que mantiene la épica que caracteriza a este grupo heavy/power metal, como ellos mismos se definen, pero al que han añadido un trasfondo más íntimo. El vídeo con el que han dado a conocer este nuevo single ha sido producido por la empresa Audiovisual Mapi, con sede en Cangas del Narcea, compuesta por María José Riesco y Miguel Pérez, este último también batería de la formación.

“Junto a mí” es una canción emocional que gira en torno al vínculo con las mascotas, que en el videoclip se muestra a través de la relación entre un caballero y su caballo. “Hasta ahora éramos más épicos, contábamos acontecimientos históricos, de batallas, de Roma…”, explica Pérez. “En este nuevo disco queremos tocar más la fibra de la gente, con letras más personales, más íntimas, aunque mantengan ese tono épico que nos caracteriza”, añade.

El videoclip es el primer trabajo en este campo de Audiovisual Mapi y tras la experiencia, a los cangueses les gustaría seguir ampliando su cartera de trabajo en este ámbito. “Nos gusta mucho el tema de los videoclips, es un trabajo muy creativo", explica Pérez, que reconoce que en su caso le permite unir sus dos pasiones la música y el audiovisual.

En cuanto a la banda, tiene una trayectoria de tan solo cuatro años, pero consideran que está consolidada en el panorama nacional del metal. Con dos discos en el mercado, el grupo ha logrado hacerse un hueco en los principales festivales del país, como el Z! Live, Leyendas del Rock, GinetaRock o Sun and Thunder. “Curiosamente, Asturias es donde menos hemos tocado”, comenta entre risas Miguel Pérez.

Actualmente, la banda afronta una nueva etapa con la incorporación del cantante Richard de la Uz, que ya había colaborado con ellos en su primer disco en una versión de “Melina”, de Camilo Sesto.

Además de Richard de la Uz como vocalista y Miguel Pérez en la batería, el grupo cuenta con los guitarristas Pablo Suárez y Sergio Bernardo e Iván Canedo en el bajo.