Ya está aquí el Rally de Cangas: cifra récord de inscritos y novedades pioneras en materia de seguridad

El Rally de Cangas- Contratas Souto presentó este sábado su trigésimo sexta edición, que tendrá lugar el próximo 6 de diciembre y llega cargada de novedades. La primera es la cifra récord de participantes y, la segunda, el estreno de un nuevo sistema de señalización de las zonas donde está permitido el público. "Este rally siempre tiene emoción, va a ser una batalla guapa", señala el director de carrera de esta competición organizada por la escudería Cangas del Narcea Motor.

Al acto de presentación, celebrado en el restaurante Ribera del Narcea, acudió el presidente de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Carlos Márquez; el presidente de la escudería canguesa, Santos Velasco y el último ganador de la cita, además de Campeón de Asturias, y el piloto que saldrá con el dorsal número uno, Alberto Ordóñez.

Aunque la cita abrió la inscripción para 120 pilotos, el elevado número de solicitudes (hasta 175) llevó a la organización a ampliar el cupo de pilotos. Finalmente, participarán 150 pilotos, entre ellos no solo Alberto Ordóñez, sino también el gijonés Sergio Fombona, que regresa a la competición quince años después de su retirada. Aunque el grueso de los pilotos proceden de Asturias, en la cita canguesa habrá competidores llegados de Galicia, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Extremadura, Andalucía o Murcia.

Cinta amarilla

El Rally de Cangas-Contratas Souto incorporará una novedad en materia de seguridad. El reto lo propuso la Federación asturiana y los cangueses recogieron el guante. Por primera vez no se delimitarán las zonas prohibidas para el público con una cinta roja. Tan solo se estarán señalizadas las zonas donde sí se puede seguir el rally, que tendrán una cinta amarilla. "Son medidas que está implantando el Mundial de Automovilismo y que es la primera vez que se prueban en Asturias y creemos que también en España. Solo acotaremos las zonas donde sí se puede estar y con esto logramos abaratar costes, reducir basura y también el trabajo que supone el marcado del recorrido", explica Verano.

Ordóñez, Veelasco, Márquez, Fernández y Verano posan juntos en la presentación del evento. / R. T. C.

El concejal de Deportes de Cangas señaló que el rally "ya forma parte de la identidad de nuestro concejo y del corazón de todos los que amamos el motor". Y añadió: "Treinta y seis ediciones no se improvisan; se construyen con esfuerzo, con dedicación y con un compromiso que se renueva año tras año". En este sentido, defendió el trabajo "extraordinario" de todas las personas que hacen posible la competición, que este año será canguesa cien por cien, ya que la prueba discurrirá íntegramente por el concejo.

"Este rally no solo es deporte, es impacto económico, es turismo, es orgullo local. Es la demostración de lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos. Y gracias a este inmenso esfuerzo colectivo, la 36.ª edición vuelve a presentarse como una prueba de referencia, respetada y admirada", señaló el edil de Deportes.