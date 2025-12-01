El impresionante pulpo de 6,8 kilos que acaba de vender una pescadería de Cangas del Narcea
"Era para un cliente del pueblo que quería un ejemplar de buen tamaño y tuve la oportunidad de comprarlo", señala Roberto Mon
Roberto Mon lució el viernes en su céntrica pescadería de la plaza de abastos de Cangas del Narcea un señor pulpo. El ejemplar, de 6,8 kilos llamó la atención de la clientela por su espectacular tamaño. Cuenta el responsable de Pescados Mon que fue un encargo de una familia local que quería un pulpo de buen tamaño para las fechas navideñas. Dicho y hecho. El pescadero se hizo con un ejemplar sobresaliente pescado en el Atlántico Noroeste.
"Es una cosa excepcional. Lo compré por encargo y ya lo vendí el mismo viernes", señala Mon, que recuerda haber vendido otro ejemplar aún mayor, de 7,5 kilos. Aunque lo normal, añade, es que los ejemplares que vende ronden entre los tres y los siete kilos. Por cierto, el cefalópodo está estos días a 18,95 euros el kilo.
Cuenta Mon que en Cangas se vende mucho pulpo, pese a ser un enclave de interior. "Es un buen sitio de venta, pasa un poco como en Fonsagrada, en Lugo, que tiene fama por el pulpo, pues aquí lo mismo", apunta. El pescadero explica que junto al verano, estas son buenas fechas de venta de pescado porque la gente se prepara para las comidas navideñas. "Es verdad que en verano los precios son más asequibles, ahora está subiendo el rape, el marisco o la merluza sobre todo", relata el pescadero cangués.
