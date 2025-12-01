La singular idea de los vecinos de Gedrez para honrar su pasado minero (y, de paso, embellecer el pueblo)
"Con esta bocamina queremos acercar a visitantes y a las nuevas generaciones la realidad de una mina, pero también honrar con orgullo y respeto nuestro pasado y presente minero", señala el vecindario
Los vecinos de Gedrez o Xedré siguen dando cuenta de su fortaleza vecinal llevando a cabo iniciativas singulares. La última idea ha sido recrear una galería minera en el corazón del pueblo con el objetivo de rendir homenaje al pasado minero de esta localidad de Cangas del Narcea. La instalación comenzó hace unos días y se ha elegido un especial emplazamiento: la Fonte Vitsa.
"Como bien sabéis, la historia de nuestro pueblo está profundamente ligada a la minería. Estos días hemos recreado una galería en la Fonte Vitsa, el corazón de Xedré. Con ello queremos acercar a visitantes y a las nuevas generaciones la realidad de una mina, pero también honrar con orgullo y respeto nuestro pasado y presente minero", señalan los vecinos.
Trabajo voluntario
Cuenta Antonio Rodríguez, uno de los voluntarios que participan en el montaje, que la instalación será lo más parecido a una bocamina real. "Va a quedar igual, revestida de madera y con una vía del tren que tendrá un vagón incluido", relata este vecino, que confía en que la estructura quede lista a principios de la semana que viene.
La estructura que se está montando ha sido donada por TYC Narcea, la propietaria de la mina de Vega de Rengos que acaba de sufrir un fatal accidente. El pueblo de Xedré, que agradece la donación, ha tenido muy presente este suceso y también el accidente mortal de Cerredo y deja claro que esta construcción quiere "rendir un homenaje sincero y sentido a quienes ya no están por causa de accidentes en la mina", así como "recordar el enorme legado humano y social que la minería ha dejado en nuestro pueblo".
- Nuevo giro al mercadillo de La Corredoria: la actividad con la que la cita quiere atraer este sábado al público familiar
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Muere una mujer al caer con su perro al vacío en la canal del Texu, de Bulnes a Poncebos, en Cabrales
- Oviedo estrena su Navidad más luminosa ante 60.000 personas y un emocionado Canteli: “Es impresionante”
- El nuevo taller mecánico de un pueblo de Salas que tiene la agenda colapsada: 'Estoy saturado
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- Dos socios del empresario de la Mina de Cerredo, condenados a dos años de cárcel por comprar 15.000 toneladas de carbón a una empresa de Avilés, no pagarlo y hacer desaparecer parte del mineral
- El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional