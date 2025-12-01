La singular idea de los vecinos de Gedrez para honrar su pasado minero (y, de paso, embellecer el pueblo)

Los vecinos de Gedrez o Xedré siguen dando cuenta de su fortaleza vecinal llevando a cabo iniciativas singulares. La última idea ha sido recrear una galería minera en el corazón del pueblo con el objetivo de rendir homenaje al pasado minero de esta localidad de Cangas del Narcea. La instalación comenzó hace unos días y se ha elegido un especial emplazamiento: la Fonte Vitsa.

"Como bien sabéis, la historia de nuestro pueblo está profundamente ligada a la minería. Estos días hemos recreado una galería en la Fonte Vitsa, el corazón de Xedré. Con ello queremos acercar a visitantes y a las nuevas generaciones la realidad de una mina, pero también honrar con orgullo y respeto nuestro pasado y presente minero", señalan los vecinos.

Trabajo voluntario

Cuenta Antonio Rodríguez, uno de los voluntarios que participan en el montaje, que la instalación será lo más parecido a una bocamina real. "Va a quedar igual, revestida de madera y con una vía del tren que tendrá un vagón incluido", relata este vecino, que confía en que la estructura quede lista a principios de la semana que viene.

La estructura que se está montando ha sido donada por TYC Narcea, la propietaria de la mina de Vega de Rengos que acaba de sufrir un fatal accidente. El pueblo de Xedré, que agradece la donación, ha tenido muy presente este suceso y también el accidente mortal de Cerredo y deja claro que esta construcción quiere "rendir un homenaje sincero y sentido a quienes ya no están por causa de accidentes en la mina", así como "recordar el enorme legado humano y social que la minería ha dejado en nuestro pueblo".