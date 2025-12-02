A Lola y a Felipe no hay quien los pare en Cangas: dos nonagenarios reciben el reconocimiento del Centro Social de Mayores

Los cangueses Dolores Arias "Lola" y Felipe Valles recibieron este lunes el aplauso del Centro Social de Personas Mayores de Cangas del Narcea. La razón reside en su vitalidad y en que, a pesar de que suman 93 y 94 años, respectivamente, son un ejemplo de lo importante que es mantenerse activos. El centro cangués aprovechó su trigésimo segundo aniversario para hacerles un homenaje por mantenerse activos y acudir a alguna de las muchas actividades que se ofertan en este recurso que supera los tres mil socios. En su caso, no se pierden el taller de "Entrena tu mente".

"Lola es una mujer muy activa que lleva años acudiendo al centro y Felipe, aunque no ha venido tanto, está muy contento con el taller. Viene encantado, socializa y participa. Los dos están muy contentos con el reconocimiento", señala Ana Isabel Pérez, sobre esta distinción a los socios de más edad que se mantienen activos en la actualidad. Además, en el acto se premió el trabajo de Isabel Fernández, autora del cartel anunciador de esta celebración.

Felipe y Lola, este lunes. / R. T. C.

En el reconocimiento a Lola y Felipe estuvo presente el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño; el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella y el presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores de Asturias, Cesáreo Marqués.

Volviendo a Ana Isabel Pérez, cabe indicar que dirige tanto el Centro Social como el Centro de Día desde el pasado junio, cuando se jubiló el anterior responsable, y alaba la calidad del equipamiento donde se ofertan infinidad de actividades. "Llevo seis meses en la dirección y la verdad es que es un centro muy activo", precisa la responsable. Además, muchas de las actividades están subvencionadas gracias a la colaboración del Principado, de la Fundación La Caixa y de la asociación San Juan Bailón.

Aforo completo

Gimnasia de mantenimiento, rehabilitación, natación, bailes de salón, pandero, guitarra, lírica, pintura, costura, madera o talleres de memoria son algunas de las propuestas que se realizan en el centro a lo largo del año. "Todos los talleres tienen el aforo completo y hasta hemos tenido que aumentar el cupo para que no se quede tanta gente fuera", expone la directora, que también da cuenta del éxito que tienen las tardes de los viernes cuando se juega al bingo y de los domingos, cuando San Juan Bailón organiza el ya tradicional baile.

"Hay que cuidar la salud a todos los niveles y no hay mejor cosa que venir al centro a hacer actividades. Hay mucha oferta en Cangas y este es un centro estupendo", señala Pérez, que también está al frente del centro de día ubicado en la parte alta del equipamiento y que cuenta con 28 usuarios.