Cangas ya tiene el programa listo para encender la Navidad y esta es la fecha y hora elegida

El espíritu navideño llega a Cangas del Narcea este próximo domingo 7 de diciembre. El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Profesionales y Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa), ha preparado una programación especial diseñada para los más pequeños de la casa, que culminará con el tradicional y esperado encendido de luces de Navidad.

Las actividades comenzarán a las 16:30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Durante toda la tarde, hasta las 20:00 horas, las familias podrán disfrutar de una variada oferta de entretenimiento que incluye animación, juegos variados y talleres de pintacaras. Además, el evento contará con unos invitados muy especiales: la visita de los Duendes de la Navidad, que se encargarán de animar el ambiente festivo.

Chocolatada

Uno de los momentos más dulces de la jornada llegará a las 17:30 horas, momento en el que se repartirá chocolate gratuito para todos los niños y niñas que asistan a la celebración. El plato fuerte del evento tendrá lugar a las 19:30 horas, cuando se proceda al encendido oficial del alumbrado navideño. Para este momento tan simbólico, la organización hará un sorteo entre los asistentes para elegir al niño o niña encargado de encender las luces, convirtiéndolo en el gran protagonista de la noche.

Desde el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y Apesa invitan a todos los vecinos y visitantes a acercarse a la plaza este domingo para dar la bienvenida a las fiestas en comunidad y disfrutar de la magia de la Navidad.