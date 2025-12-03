Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cangas ya tiene el programa listo para encender la Navidad y esta es la fecha y hora elegida

El consistorio cangués tiene previsto hacer un sorteo entre los niños asistentes para elegir quien dará al botón de encendido

Ambiente de Navidad en la villa canguesa, en una imagen de archivo. / Demelsa Álvarez

Ambiente de Navidad en la villa canguesa, en una imagen de archivo. / Demelsa Álvarez

T. Cascudo

Cangas del Narcea

El espíritu navideño llega a Cangas del Narcea este próximo domingo 7 de diciembre. El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de Profesionales y Autónomos del Suroccidente Asturiano (Apesa), ha preparado una programación especial diseñada para los más pequeños de la casa, que culminará con el tradicional y esperado encendido de luces de Navidad.

Las actividades comenzarán a las 16:30 horas en la plaza del Ayuntamiento. Durante toda la tarde, hasta las 20:00 horas, las familias podrán disfrutar de una variada oferta de entretenimiento que incluye animación, juegos variados y talleres de pintacaras. Además, el evento contará con unos invitados muy especiales: la visita de los Duendes de la Navidad, que se encargarán de animar el ambiente festivo.

Chocolatada

Uno de los momentos más dulces de la jornada llegará a las 17:30 horas, momento en el que se repartirá chocolate gratuito para todos los niños y niñas que asistan a la celebración. El plato fuerte del evento tendrá lugar a las 19:30 horas, cuando se proceda al encendido oficial del alumbrado navideño. Para este momento tan simbólico, la organización hará un sorteo entre los asistentes para elegir al niño o niña encargado de encender las luces, convirtiéndolo en el gran protagonista de la noche.

Desde el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y Apesa invitan a todos los vecinos y visitantes a acercarse a la plaza este domingo para dar la bienvenida a las fiestas en comunidad y disfrutar de la magia de la Navidad.

TEMAS

