Descubre cuál es el restaurante con la mejor carta de vino DOP Cangas (y no está en el Suroccidente)

"Premiamos a quien nos presenta con orgullo y pasión, a quien transmite nuestra esencia con conocimiento y dedicación". Estas palabras acompañaban la presentación del primer Concurso de cartas de vino de la Denominación de Origen Protegido Cangas. La iniciativa se estrenó el pasado septiembre y, con motivo de la Fiesta de la vendimia, se anunció al vencedor: el Asador Casa Farpón, de Argüelles (Siero). Hasta allí viajó este martes el lote de vinos valorado en 1.000 euros y la placa que se ha colgado a la puerta del establecimiento reconociendo el mimo con el que tratan el vino asturiano.

La directora técnica de la DOP, Alicia Fernández, explica que el concurso contó con mucha participación, pese a que se organizó de manera apresurada. "Nos sorprendió la cantidad de cartas que se presentaron y descubrimos muchos restaurantes que tenían nuestros vinos sin saberlo", señala. De ahí que la iniciativa resultara un éxito y que ya se piense en la segunda edición para agradecer el esfuerzo que hace la hostelería y restauración para contribuir a un mejor conocimiento del vino asturiano.

La placa que acredita el reconocimiento. / R. T. C.

"Apuesta clara"

El concurso no solo valoraba la presentación, sino la cantidad y diversidad de referencias, así como la información proporcionada de cada vino y el peso que la DOP Cangas tiene en la carta. En el caso del Asador Casa Farpón, antiguo Asador de Abel, se reunían todos los parámetros. "Se eligió por lo bien presentados que tiene los vinos y que cuenta con muchas referencias de la DOP Cangas y bien documentadas, demostrando una apuesta clara por el vino de Asturias", señala Alicia Fernández.

Dos responsables del Asador Casa Farpón, su propietario, Javier Farpón, y el sumiller, Juan Luis García, se desplazaron el pasado octubre a Cangas para recoger el diploma y este martes recibieron a la delegación canguesa en el establecimiento. En la vendimia dejaron constancia del "enorme orgullo" que supone para ellos este premio a la Mejor Carta de Vinos DOP Cangas. "Más que un premio, este galardón representa años de esfuerzo, dedicación y amor por los vinos de nuestra tierra. Creemos profundamente en la DOP Cangas, en su identidad y en las personas que hay detrás de cada vino. Nuestra carta busca reflejar esa esencia: respeto por la tierra y pasión por lo que hacemos", señalaron en sus redes sociales, al tiempo que aplaudieron la iniciativa.

El sumiller de Casa Farpón, murciano establecido en Asturias desde hace trece años, deja claro que siempre tuvo claro su apuesta por el vino de Cangas. "Aposté desde el principio por el kilómetro cero y esa cercanía incluye los vinos. Abres nuestra carta y lo primero que te encuentras son los vinos de Cangas, que son auténticos y defieden un territorio y una forma de hacer. Para mí, son únicos en España", señala Juan Luis García, que aplaude la buena evolución del producto. A juicio de García este concurso es una "idea interesante" que espera que se mantenga en el tiempo.