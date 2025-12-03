La historia del carbón en miniatura se expone en Cangas del Narcea con los clicks mineros

Con un minuto de silencio y preguntando a los escolares si tienen vínculos con la minería comenzó cada visita guiada por la exposición “Playmineros” Javier Grela en Cangas del Narcea, donde se podrá ver hasta el 18 de enero, en el bajo del Ayuntamiento destinado al aula de la Asociación de Memoria Minera.

La exposición realizada con los clicks de playmobil recrea una antigua mina y otra moderna y se podrá visitar a partir del viernes, tras su inauguración oficial este jueves a mediodía. No obstante, los escolares de los colegios del municipio pudieron conocerla este martes y miércoles con visitas guiadas por el creador, que les acercó a la historia de la minería del carbón.

“A través del área de Cultura del Ayuntamiento se pusieron en contacto con los colegios y en menos de 24 horas ya estaban todos los turnos completos para conocer la exposición”, celebra Grela.

Una parte de la expsoisción. / D. Álvarez

Su creación muestra en una parte la minería antigua y en otra la moderna. En ambos casos se ha creado un espacio bajo tierra para enseñar cómo se trabajaba en cada época en las galerías del interior de la mina. “Se pueden reconocer los diferentes oficios que existen en este trabajo que está en vías de extinción”, cuenta Javier Grela, que asegura que es emocionante ver cómo acuden abuelos con sus nietos y se identifican con algunas de las figuras: “Lo más bonito es que lleguen mineros jubilados y les digan a sus nietos: ‘Mira, ese soy yo’, y les explican cuál era su trabajo, al final ves cómo tu creación sirve para un uso didáctico”.

Además, subraya que la exposición es “una manera de que reconozcan las labores y oficios de la minería y el pasado que tiene”.

Los horarios para disfrutar de la exposición serán de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 horas, los sábados de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas y los domingos de 11.00 a 13.00 horas.