Les Fabes llenan Colunga de actividad y sabor
La cita, del 5 al 8 de diciembre, reúne mercado, actividades culturales, degustaciones, jornadas gastronómicas en diez restaurantes, una vertiente solidaria con la asociación «El Ángel de Javi» y propuestas orientadas a la salud y la buena alimentación.
Colunga vuelve a convertirse este mes de diciembre en uno de los grandes destinos gastronómicos de Asturias con la Semana de les Fabes, una edición que el Ayuntamiento presenta como un homenaje a la relación entre salud, buena alimentación y bienestar colectivo. La cita, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre, combina actividades técnicas, propuestas culturales, mercado agroalimentario, visitas guiadas, música y, por supuesto, unas jornadas gastronómicas que reunirán a diez restaurantes del concejo.
La programación arrancará el viernes 5 con una jornada técnica en el IES Luces, seguida del pregón a cargo del nutricionista Pablo Egüen, quien abrirá oficialmente una edición centrada en reforzar hábitos saludables y subrayar la importancia de la gastronomía ligada al territorio. Ese mismo día habrá una degustación gratuita de fabada elaborada por los restaurantes participantes y sidra natural filtrada y espumosa, ganadoras del Campeonato institucional del CRDOP Sidra de Asturias, en la carpa de la Plaza Cubierta.
El sábado 7 será una de las jornadas más completas, con la celebración del mercado agroalimentario y artesanal, un paseo saludable por Colunga, la visita al taller de rederas de Llastres y la III Degustación de sidra comercial, con presencia de los llagares Buznego, Mayador, Cortina, Crespo y Vallina. El mercado estará amenizado por el grupo Perdayuru, y la jornada se completará con una visita guiada al llagar de Sidra Crespo, un reparto de castañas y música por la noche a cargo del Grupo Da Silva y un DJ.
El domingo 8 tendrá lugar el acto institucional, uno de los momentos centrales de la Semana. Se entregará el premio a la «Mejor Faba de la Granja de Colunga 2025», la Faba de Honor que este año recibirá Carlos Santos Fernández de la Reguera, y se nombrará a la Paisana y el Paisano del Año: María Ángeles Candás Álvarez y Julio Joaquín Olivar Martínez. El lunes 9 cerrará la semana con una visita guiada a Llastres y el IV Concurso de Escanciadores de Colunga.
A todo ello se suman las Jornadas Gastronómicas, que se celebrarán del 6 al 8 de diciembre en diez establecimientos del concejo. Restaurantes como Casa Laureano, Las Vegas, Entrevines, Palacio de Libardón, La Botica de Lastres, Vistalegre, La Venda, Tella (CoolRooms Palacio de Luces), Casa Eutimio y La Rula de Lastres ofrecerán menús especiales donde las fabes serán las protagonistas. El MUJA aplicará además un descuento especial a quienes acrediten el consumo de estos menús.
Esta edición incorpora también un marcado carácter solidario gracias a la presencia, en el mercado agroalimentario, de la asociación «El Ángel de Javi», creada para recaudar fondos y concienciar sobre el NEDAMSS, una enfermedad rara que afecta a Javi, un niño ovetense de ocho años.Asimismo, durante los días 6 y 7, el público podrá visitar la exposición del SERIDA, mientras que el MUJA ofrecerá actividades especiales dirigidas a familias y visitantes.
Con esta combinación de tradición, gastronomía, salud, cultura y solidaridad, Colunga invita a vecinos y turistas a disfrutar de una Semana de les Fabes que reivindica el valor del territorio y la fuerza de su producto estrella.
PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS
CASA LAUREANO (985.85.21.04)
–Fabada asturiana
–Bocadito ibérico
–Postre de la casa
–Sidra DOP, tinto Rioja, blanco Rueda y agua
Precio: 26 euros
HOTEL RESTAURANTE LAS VEGAS (985.85.60.25)
–Fabada o verdinas con almejas
–Cabrito guisado con patatinas o bacalao confitado con pimientos del piquillo y patata panadera
–Tiramisu o arroz con leche
–Tinto Rioja crianza, sidra y agua
Precio: 30 euros
HOTEL RESTAURANTE ENTREVÍNES (615.96.50.18)
–Fabada asturiana o fabes con xabalín
–Bombón de merluza en salsa verde y langostinos
–Tarta de manzana o frixuelos rellenos de crema pastelera y chocolate caliente
–Vino Rioja, blanco Rueda
Precio: 27 euros
HOTEL PALACIO DE LIBARDÓN (674.16.63.54)
–Setas con jamón a los quesos asturianos
–Fabada asturiana, fabes con jabalí o verdinas con almejas
–Pitu de caleya en salsa de ciruela con bacón
–Tarta de manzana o arroz con leche
–Vino tinto Rioja crianza, vino blanco Rueda, verdejo, agua
Precio: 40 euros
LA BOTICA DE LASTRES (676.19.04.04)
–Copa bienvenida «Sidra Brut Nature Puar y Monga»
–«Duo de croquetas del Mar»
–Chipirón en su tinta sobre parmentier
–«Mar y Frescor» (navajas a la marinera)
–Bacalao Real «Salpicón de bogavante con suave vinagreta»
–Solomillo de ternera IGP a la parrilla
–Degustación de quesos DOP asturianos
–Tarta de queso «F. Andrés» (ganadora de certamen 2025)
–Selección de panadería La Ermita
–Sidra Brut EM, Sidra Extra Ecológica
–Vino blanco Godello, agua
Precio: 50 euros
RESTAURANTE VISTALEGRE (985.85.60.67)
–Torto de maíz con revuelto de pitu y tres leches
–Cebolla rellena de pulpo
–Fabes 20 Años a la asturiana
(Reconocida como «Mejor Fabada Mundial 2018/2019» y «Llanisca del Mundo»)
–Arroz con leche requemado
–Bodega: tinto Rioja, blanco, agua, café y licor
Precio: 50 euros
LA VENDA (984.51.69.86)
–Fabada asturiana o paté de cabracho
–Bacalao a la vizcaína o ternera asada
–Postre de la casa
Vino de la casa, sidra y agua
Precio: 26 euros
RESTAURANTE TELLA (COOLROOMS PALACIO DE LUCES) (985.85.80.00)
–Ensalada de setas de temporada y crema de centollo
–Verdinas con nape y trompetas de los muertos o fabes con pata de vaca y pulpo
–Tarta de manzana
(Ganadora del XXX Festival de la Manzana de Villaviciosa)
–Agua, bodega de la casa
Precio: 49 euros
CASA EUTIMIO (985.85.00.12)
–Aperitivo de la cocina de Anguí y pastel de roca
–Ensalada de otoño
–Fabes con bogavante
–Postre casero
–Vino abad (Godello), amar selección de viñedos (Rioja), Sidra Brut EM
Precio: 50 euros
LA RULA DE LASTRES (984.11.81. 65)
–Fabada asturiana o ensalada de quesos
–Cabritín con patatines o merluza de Lastres a la marinera
–Arroz con leche o tarta de queso
–Bodega: pan, agua, sidra, vino
Precio: 40 euros
