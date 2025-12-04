Les Fabes llenan Colunga de actividad y sabor
La cita reúne mercado, actividades culturales, degustaciones, jornadas gastronómicas en diez restaurantes del 6 al8 de diciembre, una vertiente solidaria con la asociación "El ángel de Javi" y propuestas orientadas a la salud y la buena alimentación.
Colunga vuelve a convertirse este mes de diciembre en uno de los grandes destinos gastronómicos de Asturias con la Semana de les Fabes, una edición que el Ayuntamiento presenta como un homenaje a la relación entre salud, buena alimentación y bienestar colectivo. La cita, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre, combina actividades técnicas, propuestas culturales, mercado agroalimentario, visitas guiadas, música y, por supuesto, unas jornadas gastronómicas que reunirán a diez restaurantes del concejo.
La programación arrancará el viernes 5 con una jornada técnica en el IES Luces, seguida del pregón a cargo del nutricionista Pablo Egüen, quien abrirá oficialmente una edición centrada en reforzar hábitos saludables y subrayar la importancia de la gastronomía ligada al territorio. Ese mismo día habrá una degustación gratuita de fabada elaborada por los restaurantes participantes y sidra natural filtrada y espumosa, ganadoras del Campeonato institucional del CRDOP Sidra de Asturias, en la carpa de la Plaza Cubierta.
El sábado 7 será una de las jornadas más completas, con la celebración del mercado agroalimentario y artesanal, un paseo saludable por Colunga, la visita al taller de rederas de Llastres y la III Degustación de sidra comercial, con presencia de los llagares Buznego, Mayador, Cortina, Crespo y Vallina. El mercado estará amenizado por el grupo Perdayuru, y la jornada se completará con una visita guiada al llagar de Sidra Crespo, un reparto de castañas y música por la noche a cargo del Grupo Da Silva y un DJ.
El domingo 8 tendrá lugar el acto institucional, uno de los momentos centrales de la Semana. Se entregará el premio a la «Mejor Faba de la Granja de Colunga 2025», la Faba de Honor que este año recibirá Carlos Santos Fernández de la Reguera, y se nombrará a la Paisana y el Paisano del Año: María Ángeles Candás Álvarez y Julio Joaquín Olivar Martínez. El lunes 9 cerrará la semana con una visita guiada a Llastres y el IV Concurso de Escanciadores de Colunga.
A todo ello se suman las Jornadas Gastronómicas, que se celebrarán del 6 al 8 de diciembre en diez establecimientos del concejo. Restaurantes como Casa Laureano, Las Vegas, Entrevines, Palacio de Libardón, La Botica de Lastres, Vistalegre, La Avenida, Tella (CoolRooms Palacio de Luces), Casa Eutimio y La Rula de Lastres ofrecerán menús especiales donde las fabes serán las protagonistas. El MUJA aplicará además un descuento especial a quienes acrediten el consumo de estos menús.
Esta edición incorpora también un marcado carácter solidario gracias a la presencia, en el mercado agroalimentario, de la asociación «El Ángel de Javi», creada para recaudar fondos y concienciar sobre el NEDAMSS, una enfermedad rara que afecta a Javi, un niño ovetense de ocho años.Asimismo, durante los días 6 y 7, el público podrá visitar la exposición del SERIDA, mientras que el MUJA ofrecerá actividades especiales dirigidas a familias y visitantes.
Con esta combinación de tradición, gastronomía, salud, cultura y solidaridad, Colunga invita a vecinos y turistas a disfrutar de una Semana de les Fabes que reivindica el valor del territorio y la fuerza de su producto estrella.
PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS
CASA LAUREANO (985.85.21.04). Precio: 26 euros
- Fabada asturiana
- Bocadito ibérico
- Postre de la casa
- Sidra DOP, tinto Rioja, blanco Rueda y agua
HOTEL RESTAURANTE LAS VEGAS (985.85.60.25). Precio: 30 euros
- Fabada o verdinas con almejas
- Cabrito guisado con patatinas o bacalao confitado con pimientos del piquillo y patata panadera
- Tiramisu o arroz con leche
- Verdejo, Rioja crianza, sidra y agua
HOTEL RESTAURANTE ENTREVÍÑES (619.56.49.12). Precio: 27 euros
- Fabada asturiana o fabes con pulpo y langostinos
- Bombón de merluza en salsa mariscada o entrecot en salsa de setas y vino tinto
- Tarta de manzana o frixuelos rellenos de crema pastelera y chocolate caliente
- Vino Rioja, blanco Rueda
HOTEL PALACIO DE LIBARDÓN (674.61.63.54). Precio: 40 euros
- Setas con jamón a los quesos asturianos
- Fabada asturiana, fabes con jabalí o verdinas con almejas
- Pitu de caleya en salsa de ciruela con bacón
- Tarta de manzana o arroz con leche
- Vino tinto Rioja crianza, vino blanco Rueda, verdejo, agua
LA BOTICA DE LASTRES (676.19.04.04). Precio: 50 euros
- Copa bienvenida «Sidra Brut Nature Puar y Monga»
- «Duo de croquetas del Mar» (chipirón en su tinta y pulpo a la gallega)
- «Mar y Frescor» (navajas con manzana ácida)
- Bocado Real «Salpicón de bogavante con suave vinagreta cítrica»
- Verdinas IGP con rape negro y langostinos (las mejores verinas de España, premio Ciudad de Oviedo 2025) o fabes de la granja IGP con su compango bajo el sello «Alimentos del Paraíso»
- Sidra de mesa «1947» o sidra extra ecológica Viuda de Angelón.
- Selección de panes y agua
RESTAURANTE VISTALEGRE (985.85.60.61). Precio: 50 euros
- Torto de maíz con revuelto de pría de tres leches
- Cebolla rellena de pulpo
- Fabes con almejas o fabada asturiana («Mejor Fabada del Mundo» en 2016 y segundo premio en 2018 y 2019)
- Arroz con leche requemado
- Bodega: tinto Rioja, blanco, agua, café y licor
LA AVENIDA (984.51.62.69). Precio: 26 euros
- Fabada asturiana o paté de cabracho
- Bacalao a la vizcaína o ternera asada
- Postre de la casa (a elegir)
- Vino de la casa, sidra y agua
RESTAURANTE TELLA (COOLROOMS PALACIO DE LUCES) (985.85.00.80). Precio: 49 euros
- Ensalada de atún marinado, algas y chips de yuca
- Canelón de setas de temporada y crema de centollo
- Verdinas con rape y trompetas del los muertos o fabes con pata de vaca y pulpo
- Tarta de manzana
- (Ganadora del XXX Festival de la Manzana de Villaviciosa)
- Agua, bodega de la casa
CASA EUTIMIO (985.85.00.12). Precio: 50 euros
- Aperitivo de la casa: cecina de Angus y pastel de roca
- Ensalada de rape, setas y gambas
- Fabes con bogavante
- Postre casero
- Viña abad (Godello), amare selección de viñedos (Rioja), Sidra Brut EM
LA RULA DE LASTRES (984.11.81. 65). Precio: 40 euros
- Fabada asturiana o ensalada de quesos
- Cabritín con patatines o merluza de Lastres a la marinera
- Arroz con leche o tarta de queso
- Bodega: pan, agua, sidra, café
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
- Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Aparece en la balsa de Berbes uno de los coches donde podrían estar los cuerpos de Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
- Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más