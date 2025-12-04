Les Fabes llenan Colunga de actividad y sabor

Colunga vuelve a convertirse este mes de diciembre en uno de los grandes destinos gastronómicos de Asturias con la Semana de les Fabes, una edición que el Ayuntamiento presenta como un homenaje a la relación entre salud, buena alimentación y bienestar colectivo. La cita, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre, combina actividades técnicas, propuestas culturales, mercado agroalimentario, visitas guiadas, música y, por supuesto, unas jornadas gastronómicas que reunirán a diez restaurantes del concejo.

La programación arrancará el viernes 5 con una jornada técnica en el IES Luces, seguida del pregón a cargo del nutricionista Pablo Egüen, quien abrirá oficialmente una edición centrada en reforzar hábitos saludables y subrayar la importancia de la gastronomía ligada al territorio. Ese mismo día habrá una degustación gratuita de fabada elaborada por los restaurantes participantes y sidra natural filtrada y espumosa, ganadoras del Campeonato institucional del CRDOP Sidra de Asturias, en la carpa de la Plaza Cubierta.

El sábado 7 será una de las jornadas más completas, con la celebración del mercado agroalimentario y artesanal, un paseo saludable por Colunga, la visita al taller de rederas de Llastres y la III Degustación de sidra comercial, con presencia de los llagares Buznego, Mayador, Cortina, Crespo y Vallina. El mercado estará amenizado por el grupo Perdayuru, y la jornada se completará con una visita guiada al llagar de Sidra Crespo, un reparto de castañas y música por la noche a cargo del Grupo Da Silva y un DJ.

El domingo 8 tendrá lugar el acto institucional, uno de los momentos centrales de la Semana. Se entregará el premio a la «Mejor Faba de la Granja de Colunga 2025», la Faba de Honor que este año recibirá Carlos Santos Fernández de la Reguera, y se nombrará a la Paisana y el Paisano del Año: María Ángeles Candás Álvarez y Julio Joaquín Olivar Martínez. El lunes 9 cerrará la semana con una visita guiada a Llastres y el IV Concurso de Escanciadores de Colunga.

A todo ello se suman las Jornadas Gastronómicas, que se celebrarán del 6 al 8 de diciembre en diez establecimientos del concejo. Restaurantes como Casa Laureano, Las Vegas, Entrevines, Palacio de Libardón, La Botica de Lastres, Vistalegre, La Avenida, Tella (CoolRooms Palacio de Luces), Casa Eutimio y La Rula de Lastres ofrecerán menús especiales donde las fabes serán las protagonistas. El MUJA aplicará además un descuento especial a quienes acrediten el consumo de estos menús.

Esta edición incorpora también un marcado carácter solidario gracias a la presencia, en el mercado agroalimentario, de la asociación «El Ángel de Javi», creada para recaudar fondos y concienciar sobre el NEDAMSS, una enfermedad rara que afecta a Javi, un niño ovetense de ocho años.Asimismo, durante los días 6 y 7, el público podrá visitar la exposición del SERIDA, mientras que el MUJA ofrecerá actividades especiales dirigidas a familias y visitantes.

Con esta combinación de tradición, gastronomía, salud, cultura y solidaridad, Colunga invita a vecinos y turistas a disfrutar de una Semana de les Fabes que reivindica el valor del territorio y la fuerza de su producto estrella.