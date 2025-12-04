Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Les Fabes llenan Colunga de actividad y sabor

La cita reúne mercado, actividades culturales, degustaciones, jornadas gastronómicas en diez restaurantes del 6 al8 de diciembre, una vertiente solidaria con la asociación "El ángel de Javi" y propuestas orientadas a la salud y la buena alimentación.

Un plato de fabada

Un plato de fabada / Pablo Solares

Elena Casero

Cangas del Narcea

Colunga vuelve a convertirse este mes de diciembre en uno de los grandes destinos gastronómicos de Asturias con la Semana de les Fabes, una edición que el Ayuntamiento presenta como un homenaje a la relación entre salud, buena alimentación y bienestar colectivo. La cita, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre, combina actividades técnicas, propuestas culturales, mercado agroalimentario, visitas guiadas, música y, por supuesto, unas jornadas gastronómicas que reunirán a diez restaurantes del concejo.

La programación arrancará el viernes 5 con una jornada técnica en el IES Luces, seguida del pregón a cargo del nutricionista Pablo Egüen, quien abrirá oficialmente una edición centrada en reforzar hábitos saludables y subrayar la importancia de la gastronomía ligada al territorio. Ese mismo día habrá una degustación gratuita de fabada elaborada por los restaurantes participantes y sidra natural filtrada y espumosa, ganadoras del Campeonato institucional del CRDOP Sidra de Asturias, en la carpa de la Plaza Cubierta.

El sábado 7 será una de las jornadas más completas, con la celebración del mercado agroalimentario y artesanal, un paseo saludable por Colunga, la visita al taller de rederas de Llastres y la III Degustación de sidra comercial, con presencia de los llagares Buznego, Mayador, Cortina, Crespo y Vallina. El mercado estará amenizado por el grupo Perdayuru, y la jornada se completará con una visita guiada al llagar de Sidra Crespo, un reparto de castañas y música por la noche a cargo del Grupo Da Silva y un DJ.

El domingo 8 tendrá lugar el acto institucional, uno de los momentos centrales de la Semana. Se entregará el premio a la «Mejor Faba de la Granja de Colunga 2025», la Faba de Honor que este año recibirá Carlos Santos Fernández de la Reguera, y se nombrará a la Paisana y el Paisano del Año: María Ángeles Candás Álvarez y Julio Joaquín Olivar Martínez. El lunes 9 cerrará la semana con una visita guiada a Llastres y el IV Concurso de Escanciadores de Colunga.

A todo ello se suman las Jornadas Gastronómicas, que se celebrarán del 6 al 8 de diciembre en diez establecimientos del concejo. Restaurantes como Casa Laureano, Las Vegas, Entrevines, Palacio de Libardón, La Botica de Lastres, Vistalegre, La Avenida, Tella (CoolRooms Palacio de Luces), Casa Eutimio y La Rula de Lastres ofrecerán menús especiales donde las fabes serán las protagonistas. El MUJA aplicará además un descuento especial a quienes acrediten el consumo de estos menús.

Esta edición incorpora también un marcado carácter solidario gracias a la presencia, en el mercado agroalimentario, de la asociación «El Ángel de Javi», creada para recaudar fondos y concienciar sobre el NEDAMSS, una enfermedad rara que afecta a Javi, un niño ovetense de ocho años.Asimismo, durante los días 6 y 7, el público podrá visitar la exposición del SERIDA, mientras que el MUJA ofrecerá actividades especiales dirigidas a familias y visitantes.

Con esta combinación de tradición, gastronomía, salud, cultura y solidaridad, Colunga invita a vecinos y turistas a disfrutar de una Semana de les Fabes que reivindica el valor del territorio y la fuerza de su producto estrella.

PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS

CASA LAUREANO (985.85.21.04). Precio: 26 euros

  • Fabada asturiana
  • Bocadito ibérico
  • Postre de la casa
  • Sidra DOP, tinto Rioja, blanco Rueda y agua

HOTEL RESTAURANTE LAS VEGAS (985.85.60.25). Precio: 30 euros

  • Fabada o verdinas con almejas
  • Cabrito guisado con patatinas o bacalao confitado con pimientos del piquillo y patata panadera
  • Tiramisu o arroz con leche
  • Verdejo, Rioja crianza, sidra y agua

HOTEL RESTAURANTE ENTREVÍÑES (619.56.49.12). Precio: 27 euros

  • Fabada asturiana o fabes con pulpo y langostinos
  • Bombón de merluza en salsa mariscada o entrecot en salsa de setas y vino tinto
  • Tarta de manzana o frixuelos rellenos de crema pastelera y chocolate caliente
  • Vino Rioja, blanco Rueda

HOTEL PALACIO DE LIBARDÓN (674.61.63.54). Precio: 40 euros

  • Setas con jamón a los quesos asturianos
  • Fabada asturiana, fabes con jabalí o verdinas con almejas
  • Pitu de caleya en salsa de ciruela con bacón
  • Tarta de manzana o arroz con leche
  • Vino tinto Rioja crianza, vino blanco Rueda, verdejo, agua

LA BOTICA DE LASTRES (676.19.04.04). Precio: 50 euros

  • Copa bienvenida «Sidra Brut Nature Puar y Monga»
  • «Duo de croquetas del Mar» (chipirón en su tinta y pulpo a la gallega)
  • «Mar y Frescor» (navajas con manzana ácida)
  • Bocado Real «Salpicón de bogavante con suave vinagreta cítrica»
  • Verdinas IGP con rape negro y langostinos (las mejores verinas de España, premio Ciudad de Oviedo 2025) o fabes de la granja IGP con su compango bajo el sello «Alimentos del Paraíso»
  • Sidra de mesa «1947» o sidra extra ecológica Viuda de Angelón.
  • Selección de panes y agua

RESTAURANTE VISTALEGRE (985.85.60.61). Precio: 50 euros

  • Torto de maíz con revuelto de pría de tres leches
  • Cebolla rellena de pulpo
  • Fabes con almejas o fabada asturiana («Mejor Fabada del Mundo» en 2016 y segundo premio en 2018 y 2019)
  • Arroz con leche requemado
  • Bodega: tinto Rioja, blanco, agua, café y licor

LA AVENIDA (984.51.62.69). Precio: 26 euros

  • Fabada asturiana o paté de cabracho
  • Bacalao a la vizcaína o ternera asada
  • Postre de la casa (a elegir)
  • Vino de la casa, sidra y agua

RESTAURANTE TELLA (COOLROOMS PALACIO DE LUCES) (985.85.00.80). Precio: 49 euros

  • Ensalada de atún marinado, algas y chips de yuca
  • Canelón de setas de temporada y crema de centollo
  • Verdinas con rape y trompetas del los muertos o fabes con pata de vaca y pulpo
  • Tarta de manzana
  • (Ganadora del XXX Festival de la Manzana de Villaviciosa)
  • Agua, bodega de la casa

CASA EUTIMIO (985.85.00.12). Precio: 50 euros

  • Aperitivo de la casa: cecina de Angus y pastel de roca
  • Ensalada de rape, setas y gambas
  • Fabes con bogavante
  • Postre casero
  • Viña abad (Godello), amare selección de viñedos (Rioja), Sidra Brut EM

LA RULA DE LASTRES (984.11.81. 65). Precio: 40 euros

  • Fabada asturiana o ensalada de quesos
  • Cabritín con patatines o merluza de Lastres a la marinera
  • Arroz con leche o tarta de queso
  • Bodega: pan, agua, sidra, café

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  2. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  3. La localidad asturiana que premia llevar jerséis navideños para optar al reparto gratuito: un divertido guiño a las celebraciones familiares de estas fechas
  4. Llega el AVE gratis a Asturias, pero no para todo el mundo: así se pueden conseguir los billetes sin coste
  5. La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
  6. Aparece en la balsa de Berbes uno de los coches donde podrían estar los cuerpos de Mari Trini y su bebé, desaparecidas hace 38 años
  7. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine 'indie' que transformó el Festival de Gijón
  8. Los empleados públicos del Principado son el “quinto concejo” de Asturias y el próximo año serán 1.500 más

Agenda: qué hacer hoy 4 de diciembre en Asturias

Agenda: qué hacer hoy 4 de diciembre en Asturias

El cronista Bonet murió hace medio siglo

El cronista Bonet murió hace medio siglo

L'adelantu de la campaña comercial navidiega, coles lluces y el "black friday", nun quita pa que xuba'l paru n'Asturies en payares

L'adelantu de la campaña comercial navidiega, coles lluces y el "black friday", nun quita pa que xuba'l paru n'Asturies en payares

Les Fabes llenan Colunga de actividad y sabor

Les Fabes llenan Colunga de actividad y sabor

La Navidad perpetua

Salvar el acero europeo

Esa obsesión por vivir tanto

Productivo para Putin

Tracking Pixel Contents