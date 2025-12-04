Música tradicional para romper barreras en el CAI Penlés: una “Xuntanza folixera” une a usuarios y escolares del CRA Río Cibea
El pandero y la pandereta sonaron en la jornada de convivencia en la que los participantes representaron "La Giraldilla", además de bailar y cantar diferentes canciones tradicionales
El pandero, la pandereta y las canciones tradicionales sonaron este miércoles en el Centro de Apoyo a la Integración para personas adultas con discapacidad de Penlés (CAI), en Cangas del Narcea, para conmemorar el Día Internacional de las personas con discapacidad. Los usuarios recibieron en su centro al alumnado del colegio rural agrupado (CRA) Río Cibea con quienes celebraron una “Xuntanza folixera”.
“Me encantó este día, cantamos, bailamos y lo pasamos muy bien, me gusta que vengan de otros centros a conocernos y los alumnos nos revolucionaron”, confiesa Pablo Martínez, usuario del CAI Penlés. A su lado, Patricia Fernández también se mostraba entusiasmada con la jornada: “Me gusta mucho la música y bailar”.
La música fue el hilo conductor de la convivencia y lo que animó a que escolares y usuarios del CAI pudieran conocerse más compartiendo un tiempo de cantares y bailes. Se animaron a bailar con la jota, el son d’arriba y un bolero, de los que marcó el ritmo con pandero y pandereta la profesora Sandra Flórez, que también puso voz a los cantares acompañada por el alumnado del colegio.
Todo ello sirvió de calentamiento para poder interpretar todos juntos “La Giraldilla”, una canción tradicional que es una danza juego, que todos prepararon previamente para representarla en conjunto “como símbolo de unión, alegría e inclusión”.
Precisamente, la actividad tiene el propósito de “promover la inclusión, favorecer la participación activa, sensibilizar al alumnado, y reforzar los vínculos comunitarios”
Para romper el hielo, la jornada comenzó con la proyección de unos vídeos. Los usuarios del CAI Penlés dieron la bienvenida a los escolares con su vídeo musical “Vivir bonito”, en el que cada uno de ellos se presentaba. Por su parte, el colegio les presentó su videoclip “El ramu de Cibea”, en el que los escolares cantan un ramu compuesto por ellos en el que presentan su colegio, así como los pueblos del valle del río Cibea.
La iniciativa de celebrar esta jornada de convivencia surgió el año pasado en el centro escolar que buscaba mostrar a los estudiantes otras realidades. Para celebrarla eligieron el Día Internacional de las personas con discapacidad, ya que busca sensibilizar y concienciar al respecto.
“Es una actividad que para los escolares es importante porque ayuda a romper barreras con las personas de diversidad funcional y genera mucha empatía y alegría”, asegura Sandra Flórez.
Además, la directora del CAI Penlés, Ana Rosa Arce, añade que “a la hora de sensibilizar, empezar por las generaciones más jóvenes es lo ideal”.
Entre los principales objetivos que se marcan con la actividad ambos centros están el romper con los estereotipos y las barreras sociales al mostrar que “la música, la danza y la creatividad son herramientas de unión abiertas a todos”. Además, realizar una jornada de convivencia ayuda a potenciar la visibilidad del colectivo de personas con discapacidad al destacar “sus habilidades, talentos y aportaciones”.
Los escolares también disfrutaron del encuentro, sobre todo de poder cantar y bailar a la vez que conocieron a gente nueva. El día finalizó con un aperitivo para todos.
