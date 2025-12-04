Reconocimiento a la minería y la viticultura canguesa en los Premios Cultura y Sociedad entregados en Cangas del Narcea

Con un minuto de silencio en honor a los mineros por ser el día de su patrona, Santa Bárbara, comenzó el acto de entrega de premios de la asociación “Cultura y Sociedad”, con sede en El Entrego, que se celebró en el teatro Toreno de Cangas del Narcea.

La elección del lugar de celebración no fue casual, puesto que de Cangas del Narcea son los premiados de la categoría “Raíces” de estos galardones de ámbito nacional que buscan dar “una bombona de oxígeno para continuar” a los elegidos, tal y como reconoció al inicio del acto el fundador del colectivo Javier Grela.

Así los cangueses reconocidos fueron la Asociación de Memoria Minera y la bodega La Verdea. No obstante, los primeros prefirieron no participar del acto de entrega en señal de duelo por los accidentes mineros mortales sucedidos este año en la comarca, el último acaecido en la mina de Cangas del Narcea hace dos semanas con dos mineros fallecidos. Tan solo una representación del colectivo acudió al acto como público. Su presidente Juan Carlos Gómez agradece que se reconozca “el esfuerzo que hacemos en esta cuenca para que no se olvide la minería” y aclaró que no recogen el premio por el duelo y el respeto hacia los compañeros fallecidos en los dos accidentes mineros.

Una decisión que el presidente de la asociación “Cultura y Sociedad”, Enrique Blanco, aseguró que entendían, puesto que el colectivo tiene sus vínculos en las cuencas del Caudal y el Nalón y, por ello, señaló que conocen perfectamente lo que supone un accidente minero.

Por la izquierda, César Menéndez entrega el premio a Lola y Evaristo Gómez, de bodega La Verdea. / D. Álvarez

El otro cangués premiado, Luciano Gómez, al frente de la bodega La Verdea, no pudo recoger el premio presencialmente, y delegó esa función en su hija y su padre Lola y Evaristo Gómez, participando en el evento de forma telemática para dar su agradecimiento. “Es un empuje para seguir trabajando y mejorando en esta profesión en la que pongo todo mi empeño”, agradeció Gómez en su intervención, en la que recordó que es la quinta generación de una familia dedicada a la viticultura “un trabajo que une tradición y cultura”. Además, quiso hacer extensivo el reconocimiento a todas las bodegas de la Denominación de Origen Protegida Cangas, ya que insistió que todas realizan un producto “de calidad que nos diferencia”.

La edil Tania Rodríguez entrega el premio a Juan Grela. / D. Álvarez

La mina volvió a cobrar protagonismo con el Premio Artes para el fotógrafo mierense Juan Grela Fernández, con una trayectoria de cuatro décadas, vinculado la mayor parte del tiempo a Hunosa para fotografiar el interior y exterior de la mina. De él el jurado destaca sus "fotos imposibles" en el interior de la mina. Grela se mostró orgulloso del premio y en su discurso quiso reconocer el valor de los mineros de adentrarse día tras día en la mina, un terreno que él considera “hostil” y que recordó que supone estar “en constante riesgo”.

El alcalde, José Luis Fontaniella, entrega el premio a Robert Fàbregas i Ripoll. / D. Álvarez

El último premio en entregarse fue el Premio Nacional que recayó en Robert Fàbregas i Ripoll, director del Centro de Arte “Les Bernardes”, en Salt (Girona), desde donde viajó hasta Cangas del Narcea para asistir al acto. “Este premio motiva al equipo a seguir defendiendo esa visión del arte como un territorio de libertad en un tiempo en el que la estabilidad es un lujo escaso”, aseguró el premiado, que aprovechó su intervención para invitar a reflexionar sobre el concepto de belleza hoy en día.

El cierre del evento corrió a cargo del alcalde, José Luis Fontaniella, que agradeció que la asociación haya premiado a dos pilares de la cultura, la sociedad y también de la tradición canguesa como son la minería y la viticultura. En el acto también hubo representación del Ayuntamiento de Mieres a través de su concejal César Menéndez.